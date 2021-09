WKÖ-Kühnel: OECD stellt Österreich bei Berufsausbildung exzellentes Zeugnis aus

„Bildung auf einen Blick“: Duale Ausbildung spielt wichtige Rolle im Übergang von Schule und Berufsleben

Wien (OTS) - „Die OECD weist für Österreich eine sehr gute Leistung in der Integration von Jugendlichen in den Arbeitsmarkt aus. Die duale Ausbildung spielt dabei als strukturierter Übergang von der Schule in das Berufsleben ein wichtige Rolle für 100.000 Jugendliche und 30.000 Betriebe im Land. Gleichzeitig hat sich die Lehre mit der betrieblichen Ausbildung im Laufe der Corona-Pandemie als stabil und krisenfest erwiesen. Die von Unternehmen ausgebildeten Fachkräfte kommen Betrieben jetzt im Aufschwung zu Gute“, sagt Mariana Kühnel, stellvertretende Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich, anlässlich der Veröffentlichung des OECD-Berichtes „Education at a Glance 2021“.

„Die Stärkung der Lehre und darauf aufbauender Höherqualifikationen muss daher hohe Priorität haben. Dabei müssen wir auch auf ein gleichwertiges finanzielles Engagement der öffentlichen Hand in allen Formen der Berufsbildung schauen. Die Qualität der beruflichen Bildung sichert die für den Erfolg der heimischen Unternehmen notwendigen Kompetenzen. Für darüber hinausgehende berufliche Qualifikationen bedarf es einer Weiterentwicklung im Bereich der Höheren Beruflichen Bildung, wie sie das Regierungsprogramm vorsieht“, so Kühnel: „Weiters sind die die berufsbildenden Schulen eine wesentliche Säule des Berufsbildungssystems. Österreich erreicht mit 75,6% den ersten Platz im Ranking der Schülerinnen und Schüler, die eine Sekundarstufe II mit einer beruflichen Qualifikation absolvieren. Das ist erfreulich freut uns auch besonders.“

Kommende Woche werden die besten Fachkräfte ganz Europas mit ihrem Können in Graz bei den Europameisterschaften der Berufe, den EuroSkills 2021 im Wettbewerb gegeneinander antreten. „Den österreichischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wünsche ich alles Gute. Ich bin zuversichtlich, dass sie sich aufgrund unserer ausgezeichneten Berufsbildung mit Ihren Kompetenzen nicht nur in diesem Wettbewerb, sondern auch in ihrem Berufsleben erfolgreich durchsetzen werden“, so Kühnel abschließend. (PWK429)

Rückfragen & Kontakt:

DMC – Data & Media Center

Pressestelle

Wirtschaftskammer Österreich

T 0590 900 – 4462

E DMC_PR @ wko.at