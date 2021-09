Podiumsdiskussion: Die Zukunft der energieintensiven Industrie

Wir setzen in unserem Unternehmen auf nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Klimaschutz ist in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen und wir nehmen unsere Verantwortung bei TPA sehr ernst. Deshalb freue ich mich besonders über unsere tollen Panel-Gäste, die für viele wichtige Impulse gesorgt haben und sehr inspirierend sind. Thomas Haneder, Partner bei TPA

Wien (OTS) - Am 14. September fand auf Einladung des SEEBDN – Southeast Europe Business Development Network – und dem Steuerberatungsunternehmen TPA eine hochkarätig besetzte Podiumsdiskussion zum Thema „Zukunft der energieintensiven Industrie: Gratwanderung zwischen Wettbewerbsfähigkeit und Klimaneutralität“ statt.

Zum hochaktuellen Thema diskutierten Sophie Karmasin (Gründerin von Karmasin Research&Identity und ehem. Bundesministerin für Familie und Jugend), Olaf Höhn (CEO Florida-Eis Manufaktur GmbH in Berlin), Josef Eisenschenk (Geschäftsführer der AGRANA Zucker GmbH) und Hans Roth (Aufsichtsrat der Saubermacher AG). Durch den Abend führte ORF-Journalistin Nadja Bernhard.

Nach der Begrüßung durch Aleksandar Gros (Generalsekretär des SEEBDN), Fritz Kaltenegger (Chairman of the Board of SEEBDN) und Thomas Haneder (TPA Partner, Mitglied des Management Teams bei TPA) ging es gleich in eine hochspannende und kurzweilige Diskussion, die gespickt durch viele persönliche Schilderungen die Betroffenheit und das Engagement der Podiumsteilnehmer zeigte. Im Lauf des Abends kristallisierten sich in der sachlich geführten Diskussion drei maßgebliche Punkte heraus: Die große Relevanz des nachhaltigen Gedankens in unserer Gesellschaft und seine direkten Auswirkungen auf die Wirtschaft, die allen Podiumsteilnehmern schwerwiegend und notwendig erschienen. Weiters die sehr komplexe Herausforderung für alle energieintensiven Industrie-unternehmen, um den schwierigen Brückenschlag zwischen Rentabilität und Erfüllung aller notwendigen Standards zur Erreichung der Klimaneutralität zu schaffen. Und schließlich auch, dass Innovationen zwar absolut unentbehrlich für diese notwendige Transformation sind, aber dass man gleichzeitig die Macht jedes einzelnen Konsumenten nicht unterschätzen sollte.

Auch wenn der positive Blick in die Zukunft unter den Experten nicht gleichermaßen stark ausgeprägt war, stimmten die Teilnehmer doch überein, dass noch ein langer, steiniger Weg vor uns liegt und umfangreiche Sachinformation bzw. die unbedingte Aufklärung der Konsumenten ein zentraler Hebel für die Eindämmung des Klimakrise sind. Sie forderten einhellig die Politik zu mehr Engagement und rascherem legistischem Handeln auf - und das am besten abseits unterschiedlicher Ideologien oder politischer Couleur.

Thomas Haneder, Steuerberater und TPA Partner, über die Veranstaltung: „ Wir setzen in unserem Unternehmen auf nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Klimaschutz ist in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen und wir nehmen unsere Verantwortung bei TPA sehr ernst. Deshalb freue ich mich besonders über unsere tollen Panel-Gäste, die für viele wichtige Impulse gesorgt haben und sehr inspirierend sind. “





Über TPA: Zahlen und Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungsunternehmen in Österreich. Das Angebot umfasst Steuerberatung, Buchhaltung und Unternehmensberatung. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vierzehn österreichischen Niederlassungen stehen Ihnen zur Seite. Unsere Standorte finden Sie in Graz, Hermagor, Innsbruck, Klagenfurt, Krems, Langenlois, Lilienfeld, Linz, Schrems, St. Pölten, Telfs, Villach, Wien und Zwettl.

Die TPA Gruppe ist – mit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – neben Österreich in elf weiteren Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn.

Weitere Informationen finden Sie auf unseren Websites: www.tpa-group.at und www.tpa-group.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Gerald Sinabell | Head of Corporate Communications

T. 01 588 35-428

gerald.sinabell @ tpa-group.at



Mag. Isabel Segrelles | Corporate Communications

T. 01 588 35-217

isabel.segrelles-vaello @ tpa-group.at