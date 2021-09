AVISO – MO, 20.09., 9 Uhr – PK Gewessler, Klimafonds und Energie Tirol präsentieren Beratungsstelle für Energiegemeinschaften

Wien (OTS) - Das kürzlich beschlossene Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz schafft die Möglichkeit Energiegemeinschaften zu gründen. Sie machen die aktuellen Nutzerinnen und Nutzer zu Produzentinnen und Produzenten – und das sauber und klimafreundlich. Um die Umsetzung rasch und effizient voranzutreiben, hat das Klimaschutzministerium den Klima- und Energiefonds beauftragt, die „Österreichische Koordinationsstelle für Energiegemeinschaften“ ins Leben zu rufen. Diese wird nun am Montag, 20.09., um 09:00 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert.



Ihre Gesprächspartner:innen:

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler

Ingmar Höbarth, Geschäftsführer Klima- und Energiefonds

Bruno Oberhuber, Geschäftsführer, Energie Tirol

Eva Dvorak, Leiterin Koordinierungsstelle Energiegemeinschaften



Ort:

Haus des Meeres – Lighthouse 10, 10. Stock

Fritz-Grünbaum-Platz 1

1060 Wien



