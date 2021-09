„Vera“ mit Dieter Fischer, Norbert Oberhauser und Marcos Nader

Am 17. September um 21.20 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Geballte Promi-Power bei „Vera“ – am Freitag, dem 17. September 2021, sind „Rosenheim-Cop“ Dieter Fischer, Moderator und Sänger Norbert Oberhauser und Box-Profi Marcos Nader um 21.20 Uhr in ORF 2 zu Gast bei Vera Russwurm.

Dieter Fischer, der als Hauptkommissar jeden Donnerstag um 20.15 Uhr in ORF 2 bei den „Rosenheim-Cops“ ermittelt, kommt zu Vera Russwurm mit seinem neuen, jungen Kollegen Baran Hevi. Hevi, der für die Dreharbeiten von seinem Job als Kassier im Supermarkt freigestellt worden war und danach auch dorthin zurückkehrte, erzählt u. a. von der Verblüffung der Kunden und ihren Reaktionen auf sein bekanntes Krimi-Gesicht, da diese Staffel in Deutschland bereits ausgestrahlt wurde.

Außerdem präsentiert „Studio 2“- und „Dancing Stars“-Moderator Norbert Oberhauser erstmals seinen neuen Song „Liebeslieder“. Hat er doch erst kürzlich mit „Tausend Tage Sommer“ einen Überraschungshit gelandet. Zudem verrät Oberhauser, der erst mit knapp 50 den Erfolg genießen kann, wie er ein Leben lang um die Aufmerksamkeit seines Vaters gerungen hat und was er heute bei seinen Buben ganz anders macht.

Und: Ex-„Dancing Star“ und Profi-Boxer Marcos Nader, der gefährdete Kinder und Jugendliche immer wieder von der Straße zum Sport holt, demonstriert – am Vorabend der sechsten „Bounce Fight Night“ in Wien (ORF SPORT+ überträgt am 18. September ab 19.00 Uhr live – mit vier box-begeisterten Burschen und Mädchen die vielen Benefits dieses Sports.

