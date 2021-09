MCI: Erneut Top in internationalem Survey

MCI-Studierende bestätigen erneut höchste Studierendenzufriedenheit und herausragende Career Services bei UNIVERSUM Umfrage | Großartiges Handling während COVID-19

Innsbruck (OTS) - Mit einem Gesamtwert von 7,6 Punkten stellen MCI- Studierenden der Unternehmerischen Hochschule® ausgezeichnete Ergebnisse bei der Hochschulzufriedenheit aus. Österreichweit liegt dieser Zufriedenheitswert bei 7,2 Punkten. 2021 gaben 74% aller Studierenden an, sie würden wieder ein Studium am MCI wählen, während der Durchschnittswert bei der Wiederwahl einer besuchten Hochschule österreichweit bei 68% liegt. Mit diesen Ergebnissen liegt das MCI klar über dem Durchschnittswert der Studie.

Herausragende Zufriedenheit während COVID-19

Neu in diesem Jahr ist die Erhebung der Zufriedenheit mit Online-Kursen und den Career Services während COVID-19. In beiden Punkten weist das MCI überdurchschnittlich gute Bewertungen der Studierenden vor: die Zufriedenheit mit Online-Kursen während COVID-19 erreichte 7,7 Punkte, verglichen mit einem österreichweiten Durchschnitt von 6,8, während die Zufriedenheit mit den Career Services während COVID-19 7 Punkte erreichte, verglichen mit 6 Punkten in Österreich gesamt.

Ausgezeichnete Career Services

Auch die Bewertung der Career Services ist äußerst beeindruckend. MCI-Studierende vergeben herausragende 7,4 Punkte, während die durchschnittliche Punktezahl in Österreich bei 6,3 Punkten liegt. „Die Ergebnisse der Umfrage bestätigen die herausragenden Leistungen aller Mitarbeiter/innen am MCI, die sich unermüdlich für die ausgezeichneten Serviceleistungen bemühen“, erklärt Brigitte Auer, Leitern MCI Qualitätsmanagement.

Was Studierende besonders am MCI schätzen

Besonders begeistert zeigen sich Studierende über das exzellente Bildungsangebot, den attraktiven Standort der Unternehmerischen Hochschule®, das freundliche und offene Umfeld am MCI, die ausgezeichneten Beschäftigungschancen sowie Innovation und Unternehmergeist bei der Umfrage.



Universum Talent Research

Universum ist der globale Marktführer im Bereich Employer Branding und Talent Management. Das weltweit agierende Unternehmen mit Sitz in Schweden führte die Untersuchung in Österreich von November 2020 bis Mai 2021 unter 11.010 Studierenden durch. Die Ergebnisse sind Teil des weltweit größten Karrieretests dieser Art unter mehr als 1 Million Studierenden und Young Professionals. 810 Umfrageteilnehmer waren Studierende des MCI in Innsbruck und vergaben dabei, wie schon seit vielen Jahren, Bestnoten an die Unternehmerische Hochschule®.

