Krebshilfe ruft zur Vorsorge und zum Schutz von Patientinnen auf!

Pink Ribbon Aktion 2021 - Die Österreichische Krebshilfe wiederholt anlässlich des Welttages der Gynäkologischen Onkologie (20.9.) und

Wien (OTS) - des Internationalen Brustkrebstages (1.10.) ihren eindringlichen Appell an Österreichs Frauen, die Krebsvorsorge trotz der Pandemie wahrzunehmen und appelliert an die Gruppe der Unentschlossenen, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen.

Verspätete Diagnosen - erhöhte Sterblichkeit

Der Umstand, dass 2020 rd. 41.000 Frauen weniger eine Mammografie wahrgenommen haben, erfüllt uns mit großer Sorge,“ so Krebshilfe-Präsident Univ.-Prof. Dr. Paul Sevelda. „Es muss leider davon ausgegangen werden, dass wir mittel- und langfristig mit einer um 5 % bis 8 % erhöhten Sterblichkeit an Brustkrebs aufgrund von verspäteten Diagnosen rechnen müssen. Wir sehen es daher als unsere Aufgabe, immer wieder – auch im Rahmen der diesjährigen Pink Ribbon Aktion – an Österreichs Frauen zu appellieren, ihre fälligen Mammografie-Termine und andere wichtige Krebsvorsorge-Termine wie Krebsabstrich, Darmspiegelung, Termine beim Hautarzt, nicht zu verschieben,“ so Sevelda.

Reduzierter Impfschutz für viele KrebspatientInnen

Ebenfalls im Mittelpunkt der diesjährigen Pink Ribbon Aktion steht der Versuch, mit emotionalen Appellen von KrebspatientInnen möglichst viele Menschen zu erreichen, die bis jetzt gezögert haben, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Die Appelle werden auf dem Facebook Profil der Krebshilfe https://www.facebook.com/OesterreichischeKrebshilfe veröffentlicht.

Symbolträchtige Aktion mit dem Österreichischen Parlament

Die Pink Ribbon Aktion 2021 startet am 1.10. – dem Internationalen Brustkrebstag – mit einer symbolträchtigen Aktion gemeinsam mit dem Österreichischen Parlament (detaillierte Infos erfolgen durch die Parlamentsdirektion am 17.9.).



Pink Ribbon Tour 2021 im Oktober durch Österreich

Die traditionelle Informations- und Aufklärungstour findet wie jedes Jahr im Oktober in ganz Österreich statt – ist aber abhängig von der jeweiligen Covid-19-Situation in dem jeweiligen Bundesland. Alle Informationen unter www.pinkribbon.at.

Pink Ribbon Broschüre 2021 – ab sofort kostenlos erhältlich

Die neue Broschüre „Krebsvorsorge und Früherkennung für Frauen“ ist ab sofort kostenlos bei der Krebshilfe in ganz Österreich erhältlich und steht zum Download unter www.pinkribbon.at.

NEU: Pink Ribbon Social Media-Aktion

Erstmals bietet die Österreichische Krebshilfe allen Frauen die Möglichkeit, durch einen Facebook-Posting-Generator ihre Solidarität mit Brustkrebspatientinnen zu zeigen und zur Mammografie aufzurufen. Der Posting-Generator wird am 1.10. unter www.pinkribbon.at freigeschaltet.

„Wir werden kein wie immer geartetes Risiko eingehen, Patientinnen, Partner und UnterstützerInnen einem Covid-19-Infektionsrisiko durch Krebshilfe-Veranstaltungen auszusetzen,“ so Doris Kiefhaber, Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe und Projektleiterin der Pink Ribbon Aktion. „Wir müssen daher auch heuer weitgehend auf Pink Ribbon-Charity Events verzichten. Umso mehr danken wir unseren offiziellen Partnern für Ihre Treue und jene garantierten Spenden, die uns ermöglichen, die finanzielle Unterstützung von Brustkrebspatientinnen aufrecht zu erhalten,“ so Kiefhaber.

Alle Informationen zu den offiziellen Pink Ribbon Partnern, Produkten, Aktionen und Terminen finden Sie unter https://pinkribbon.at/partner/.

Danke an die Pink Ribbon Partner 2021:

ÖSTERREICHISCHES PARLAMENT • ESTÉE LAUDER COMPANIES • ÖSTERREICHISCHES BRUSTKREBSFRÜHERKENNUNGSPROGRAMM • AGO ARBEITSGEMEINSCHAFT GYNÄKOLOGISCHE ONKOLOGIE • ÖSTERREICHISCHE RÖNTGENGESELLSCHAFT • BUNDESFACHGRUPPE RADIOLOGIE DER ÖSTERREICHISCHEN ÄRZTEKAMMER • BIPA • SOLETTI • HOFER • PHH RECHTSANWÄLTE • GABARAGE UPCYCLING DESIGN • DIE STOFFSCHWESTER • HP PAPERS • ABCSG AUSTRIAN BREAST & COLORECTAL CANCER STUDY GROUP • FRUTURA • WEINGUT LEO HILLINGER • ÖSTERREICHISCHE APOTHEKERKAMMER • OBERTAUERN • HANRO • PRIMARK • WIENER DAMENWIESN • MEDMEDIA VERLAG & MEDIASERVICE GMBH • LIBRO • NISSAN • DELOITTE • THINK PINK • GORILLAS • BÜRO HIRZBERGER • SABINE HAUSWIRTH • URDL PROMOTION • WIRTSCHAFTSKAMMER WIEN – FACHGRUPPE WIEN DER KAFFEEHÄUSER • JULIUS MEINL • UNICREDIT BANK AUSTRIA • NOVARTIS ONCOLOGY • ROCHE AUSTRIA GMBH • MERCK SHARP & DOHME GES.M.B.H • PFIZER ONCOLOGY • ELI LILLY GES.M.B.H. • WIEN LIVE LOOK! • BUNDESLÄNDERINNEN • ECHO • THE RITZ-CARLTON, VIENNA • KURIER • MADONNA • SEITENBLICKE • GESUND&FIT • GESUND & LEBEN • BRUSTKREBS ÖSTERREICH • VIENNA PINK DRAGONS • SELPERS • CLAUDIAS CANCER CHALLENGE • META MÄDELS • BRUSTKREBS • METASTASIERTER BRUSTKREBS ÖSTERREICH

