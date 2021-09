AVISO: Global Peace Photo Award 2021

Verleihung am Dienstag, 21. September 2021, um 18.00 Uhr im Parlament

Wien (PK) - Zusammen mit den Partnerorganisationen Edition Lammerhuber, World Press Photo Foundation, Photographische Gesellschaft, UNESCO, International Press Institute, Vereinigung der Parlamentsredakteurinnen und -redakteure und Deutscher Jugendfotopreis lädt Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka am 21. September 2021 zur Verleihung des Global Peace Photo Award 2021 in das Dachfoyer des Parlaments in der Hofburg.

Nach den Eröffnungsworten von Bundesratspräsident Peter Raggl spricht Claudia Dannhauser, Vorsitzende der Vereinigung der Parlamentsredakteurinnen und -redakteure, einleitende Worte zu dem Award. Eine Würdigung der in Ausübung ihres Berufes getöteten Journalistinnen und Journalisten kommt von der lettischen Gründerin und Geschäftsführerin der Online Plattform Meduza Galina Timchenko.

Bei der Preisverleihung wird das weltbeste Friedensbild des Jahres 2021 aus den nominierten Werken ausgewählt und präsentiert. Überreicht wird der Award vom ehemaligen UNESCO Assistant Director General Eric Falt, der Managing Director der Edition Lammerhuber Silvia Lammerhuber, dem Managing Director des Deutschen Jugendfotopreises Jan Schmolling, Bundesratspräsident Peter Raggl und dem Mitglied des Managing Board der Vienna Insurance Group Gerhard Lahner.

Die Keynote hält Eric Falt, die Laudatio kommt vom ehemaligen GEO-Chefredakteur und Autor Peter Matthias Gaede. Ehrengast wird die Präsidentin der italienischen NGO "A hand for a smile - For children" Paola Viola sein.

Veranstaltung: Verleihung des Global Peace Photo Award 2021

Zeit: Dienstag, 21. September 2021, um 18.00 Uhr

Ort: Dachfoyer des Parlaments in der Hofburg, Eingang Josefsplatz

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen und können sich unter medienservice @ parlament.gv.at anmelden. Im Interesse und zum Schutz aller Anwesenden wird auf die "3-G-Regel" hingewiesen. (Schluss) pst

