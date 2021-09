SPORTLAND Niederösterreich eröffnet die europäische Woche des Sports – #BeAcitve-Day mit dem Museum Niederösterreich

LR Danninger: „Jede Menge Spaß & Bewegung verknüpft mit der Geschichte des Sports in Niederösterreich“

St. Pölten (OTS/NLK) - Die europäische Woche des Sports von 23. bis 30. September steht dieses Jahr unter dem Motto #beactive. Als Kickoff veranstaltet das SPORTLAND Niederösterreich am 23. September ab 17:00 Uhr den #BeAcitve-Day vor dem Museum Niederösterreich. Neben den Bewegungsstationen von SPORTLAND Niederösterreich geben die Vereine „Freerunning Union“ und „Freerunning Factory“ allen Besucherinnen und Besuchern von jung bis alt die Möglichkeit, diese neuartige Trendsportart unter Anleitung von geschulten Trainerinnen und Trainern auszuprobieren. „Mit dem #BeActive-Day starten wir aktiv in die europäische Woche des Sports. Besonders freut mich, dass wir mit dem Freerunning-Teststationen auch gleich einen Schwerpunkt in Richtung Trendsport setzen können, was auch perfekt zur neuen Stoßrichtung unserer Sportstrategie 2025 passt“, so Sport-Landesrat Jochen Danninger.

Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt es am #BeAcitve-Day, also am 23. September 2021 von 17:00 bis 20:00 Uhr, freien Eintritt in die Ausstellung „I wer‘narrisch! Das Jahrhindert des Sports“ im Museum Niederösterreich. An diesem Tag hat das Museum auch exklusiv für den #BeActive-Day bis 20:00 Uhr geöffnet. Darüber hinaus gibt es während der gesamten europäischen Woche des Sports (23. bis 30.09.2021, Achtung: Schließtag: 27.09.) mit dem Codewort #BeActive 50 Prozent Ermäßigung auf die Normalpreis-Erwachsenen-Tageskarte. Die Besucherinnen und Besucher erwarten neben zahlreichen einzigartigen Exponaten auch sieben interaktive Mitmachstationen.

Weitere Informationen: SPORTLAND Niederösterreich, Christian Resch, Tel.: +43 2742 9000 19876, +43 676 812 19876, christian.resch @ noe.co.at; Büro Landesrat Jochen Danninger, Andreas Csar, Tel.: 02742/9005-12253, andreas.csar @ noel.gv.at

