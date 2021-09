Bezirksmuseum 21: Neue Ausstellung „Mautner Markhof“

Dauer: 19.9.2021 bis 6.3.2022, Infos: bm1210@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Das Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl) präsentiert eine neue Sonder-Ausstellung mit dem Titel „Mautner Markhof in Floridsdorf“. Die Schau wird am Sonntag, 19. September 2021, eröffnet. Um 10.30 Uhr beginnt die frei zugängliche Auftaktveranstaltung. Auf über 20 Tafeln mit Bildern und Texten spannt die Ausstellung einen Bogen von der Biedermeierzeit bis in das 21. Jahrhundert und ermöglicht den Betrachterinnen und Betrachtern einen umfassenden Einblick in eine spannende Unternehmens- und Familiengeschichte.

Eröffnung der Schau durch Bezirksvorsteher Papai

Der Bezirksvorsteher des 21. Bezirkes, Georg Papai, nimmt die Eröffnung der Sonder-Ausstellung vor. Museumsleiter Ferdinand Lesmeister begrüßt die Besucherinnen und Besucher. Zusätzlich werden eine Lesung mit Marcus Mautner Markhof und ein Vortrag von Johannes Hradecky geboten.

Einstmals bestanden große „Mautner Markhof“-Betriebsstätten in der Prager Straße, wo Hefe, Spirituosen und andere Erzeugnisse produziert wurden. Die Schau ist bis Sonntag, 6. März 2022, zu sehen. Traditionell ist der Eintritt kostenlos, Spenden werden angenommen. Auskünfte: Telefon 0664/55 66 973 (Museumsleitung: Ferdinand Lesmeister), E-Mail bm1210@bezirksmuseum.at.

Als Ehrengäste nehmen Mitglieder der Familie Mautner Markhof an der Eröffnungsmatinee teil. Das Museum ist Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr) und Dienstag (15.00 bis 17.00 Uhr) offen. Die Besucherinnen und Besucher müssen die aktuellen Corona-Regeln befolgen. An Feiertagen sowie an schulfreien Tagen sind die Schauräume stets gesperrt. In eigenen Ausstellungen befassen sich die Bezirksmuseen Landstraße und Simmering mit „Mautner Markhof“-Betriebsstandorten in den beiden Bezirken. Informationen dazu (Beschreibung der Dokus, Öffnungsstunden, u.a.): www.bezirksmuseum.at.

