Universität für Bodenkultur Wien: Vertrag mit neuer Rektorin Schulev-Steindl von Uniratsvorsitzendem Weinberger unterzeichnet

Wien (OTS) - Am 14. September 2021 unterzeichneten der Uniratsvorsitzende der BOKU Dr. Kurt Weinberger und die einstimmig neu gewählte Rektorin Univ.-Prof.in Eva Schulev-Steindl den Vertrag für die Funktionsperiode 1. Feber 2022 bis 31. Jänner 2026. Die Juristin und Expertin für Klima- und Umweltrecht ist damit die zweite Frau an der Spitze der BOKU seit ihrem knapp 150-jährigen Bestehen.

Der Universitätsrat der Universität für Bodenkultur Wien hat am 6. August Frau Univ.-Prof.in MMag.a Dr.in Eva Schulev-Steindl, LL.M. einstimmig zur Rektorin der Universität für Bodenkultur Wien für die Funktionsperiode 1. Feber 2022 bis 31. Jänner 2026 gewählt. Der Vorsitzende des Universitätsrats Dr. Kurt Weinberger zeigt sich unmittelbar nach der Vertragsunterzeichnung erfreut: „Mit unserer neuen, renommierten Rektorin werden wir gemeinsam weiter die Position der Universität für Bodenkultur als eine der führenden Nachhaltigkeitsuniversitäten Europas stärken. Als Top-Klima- und Umweltjuristin bringt sie dazu exzellentes Know-how und damit die besten Voraussetzungen für die Stärkung der Wettbewerbsposition der BOKU in einem zunehmend globalisierten Umfeld mit.“

Eva Schulev-Steindl ist aktuell am Institut für Öffentliches Recht und Politikwissenschaft an der Universität Graz tätig, wo sie einen Lehrstuhl als ordentliche Universitätsprofessorin für Öffentliches Recht und Wirtschaftsrecht innehat. Die gebürtige Wienerin ist Magistra der Sozial-und Wirtschaftswissenschaften, Doktorin der Rechtswissenschaften und erwarb sich einen postgradualen Master of Laws an der London School of Economics and Political Science. Ihre langjährige Universitätskarriere führte sie u.a. auch sechs Jahre an die BOKU, an die sie 2008 auf eine Professur für Rechtswissenschaft berufen wurde. Hier war sie ab 2009 auch stellvertretende Senatsvorsitzende und Vorsitzende der Schiedskommission. „In dieser Zeit habe ich die BOKU und die an ihr tätigen Menschen aus fachlicher und persönlicher Sicht sehr zu schätzen gelernt“, so Schulev-Steindl. „Die Rückkehr an die BOKU in der Funktion einer Rektorin freut mich ganz besonders.“

Seit Beginn der universitären Laufbahn von Eva Schulev-Steindl nehmen umwelt- bzw. nachhaltigkeits-bezogene rechtliche Themen in ihrer Forschungs- und Lehrtätigkeit einen zentralen Stellenwert ein: „Das Profil der BOKU als eine technisch-naturwissenschaftliche, interdisziplinäre Life-Sciences-Universität ist einzigartig und verschafft ihr in weiten Bereichen ein Alleinstellungsmerkmal. Die Vielfalt der an ihr vertretenen Disziplinen und Fächer ermöglichen es der BOKU wie kaum einer anderen Universität, aktuelle, gesellschaftlich höchst relevante Probleme wie den Klimawandel oder die Biodiversitätskrise auf hohem wissenschaftlichen Niveau zu untersuchen und adäquate, der Komplexität dieser Phänomene Rechnung tragende Lösungsansätze zu entwickeln. Diesen wissenschaftliche „unique selling point“ der BOKU gilt es klarer und noch stärker im universitären Wettbewerb zu verankern.“

Eva Schulev-Steindl wird mit 1. Februar 2022 ihr Amt als Rektorin der Universität für Bodenkultur Wien antreten und folgt damit Hubert Hasenauer, der sich nicht für eine weitere Amtsperiode beworben hatte.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Astrid Kleber-Klinger

Leitung Öffentlichkeitsarbeit

Universität für Bodenkultur Wien (BOKU)

Gregor Mendel-Straße 33, 1180 Wien

T: +43 (0)1 476 54 10423

M: +43 (0) 664 8858 6533

astrid.kleber @ boku.ac.at