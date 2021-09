„Eco“ über die vierte Welle: Was „Nicht-Impfen“ kostet

Außerdem am 16. September um 22.30 Uhr in ORF 2: Digitaler Rückstand – wo Österreich im Internet aufrüsten muss

„Eco" am Donnerstag, dem 16. September 2021:

Die vierte Welle: Was „Nicht-Impfen“ kostet

Die vierte Corona-Welle rollt: Immer öfter wird von einer Pandemie der Ungeimpften gesprochen. Denn rund 90 Prozent der Intensivbetten sind mit Ungeimpften belegt. Viele Erkrankte leiden länger unter gesundheitlichen Folgen und müssen auf Rehabilitation. Auch ganze Schulklassen müssen in Quarantäne und mit ihnen betreuungspflichtige Eltern. All das kostet die Gesellschaft enorm viel. In Deutschland setzen einzelne Länder für Ungeimpfte die Entgeltfortzahlung im Fall einer Quarantäne aus, ab Mitte Oktober sollen dort Corona-Tests etwas kosten. Österreich hat vorerst abgewunken, doch wie lange noch? Bericht: Bettina Fink, Astrid Petermann.

Digitaler Rückstand: Wo Österreich im Internet aufrüsten muss

Österreich hinkt bei der Digitalisierung immer noch hinterher. Gerade die Corona-Krise hat aufgezeigt, wo die Schwachstellen liegen. In der Infrastruktur: Als in den Lockdowns Büros und Schulklassen ins Homeoffice verlagert werden mussten, wurde vielen Familien bewusst, welcher Nachholbedarf beim Internetausbau besteht. In der Wirtschaft:

Der Online-Handel feierte in der Pandemie Umsatzrekorde, nur hat kaum ein heimischer Einzelhändler davon profitiert. Und in der Verwaltung:

Bei der Pandemie-Bekämpfung hat die digitale Kontaktverfolgung in Österreich nicht wirklich funktioniert. Was ist der Grund für diese Versäumnisse? Ist es technologische Rückständigkeit oder sind es politische Strukturen, wie etwa der Föderalismus, der die Digitalisierung bremst? Positivbeispiele wie eine Kleingemeinde in Niederösterreich, die vor 16 Jahren Glasfaserkabel für Internet hat legen lassen, zeigen, dass es auch anders geht. Bericht: Hans Wu, Johannes Ruprecht.

