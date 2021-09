Barbara Stöckl im Gespräch mit Lukas Weißhaidinger, Hans Knauß, Gerhard Vogl, Barbara Blaha und Brigitta Neubauer

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 16. September um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger, Ex-Skirennläufer Hans Knauß, der frühere ORF-Moderator Gerhard Vogl sowie „Momentum Institut“-Gründerin Barbara Blaha und ihre Großmutter Brigitta Neubauer sind am Donnerstag, dem 16. September 2021, um 23.05 Uhr in ORF 2 zu Gast im ORF-Nighttalk „Stöckl“:

Lukas Weißhaidinger hat diesen Sommer Historisches geschafft: Als erster männlicher Leichtathlet Österreichs gewann er mit Bronze im Diskuswerfen eine Olympia-Medaille. Im Gespräch mit Barbara Stöckl gibt der Topathlet mit einem Wettkampfgewicht von 146 Kilogramm persönliche Einblicke. Der bodenständige Oberösterreicher erzählt von Zeiten, als kaum jemand an ihn geglaubt hat, wie er es dennoch bis in die Weltspitze geschafft hat und warum er am liebsten gemeinsam mit seiner Freundin im Campingbus unterwegs ist.

Hans Knauß tourt neuerdings beruflich durch die schönsten Regionen des Landes. Der ehemalige Skirennläufer präsentiert ab 13. Oktober die neue ORF-Reihe „Österreich vom Feinsten“ und tritt damit gewissermaßen in die Fußstapfen von Sepp Forcher. Was kann er von der Fernsehlegende lernen?

Barbara Blaha hat ihr großes Vorbild in ihrer eigenen Familie. Für die frühere ÖH-Vorsitzende, die mit dem „Momentum Institut“ eine gesellschaftspolitische Denkfabrik gegründet hat, ist ihre Großmutter Brigitta Neubauer eine ganz wichtige Bezugsperson. Was ihre Beziehung so einzigartig macht, erzählen die beiden in „Stöckl“.

Gerhard Vogl kann ebenfalls auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Der langjährige ORF-Journalist, der kürzlich seinen 80. Geburtstag feierte, moderierte die „Zeit im Bild“ ebenso wie den Opernball. Er kennt viele legendäre Anekdoten aus der Innenpolitik, von denen er einige zum Besten gibt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at