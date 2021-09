VAMED-KMB, Embracer Group und Banner Batterien erhalten EUCUSA Award 2021 für besondere Mitarbeiter- bzw. Kundenorientierung

EUCUSA Consulting GmbH lud am 14.9.2021 zu den 18. EUCUSA Sommergesprächen in den Dachsaal der Urania Wien. Im Rahmen der Veranstaltung wurden die diesjährigen Awards verliehen.

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Zukunftswährung Vertrauen“ - Erfolgsfaktor in volatilen Zeiten lud EUCUSA Consulting am 14. September 2021 zu den bereits 18. Sommergesprächen in den Dachsaal der Urania Wien. (Im Jahr 2020 war die Veranstaltung ausgefallen, 2021 fand sie unter Anwendung der 3G-Regel statt.) DI Dr. Thomas Steiner, Direktor der Oesterreichischen Nationalbank, Mag. Dr. Gabriela Maria Straka, EMBA, Mitglied des Management Boards Brau Union Österreich AG, und Prof. Wolfgang Mathera, Berater und Prozess-Consultant, beleuchteten in ihren Impulsvorträgen die Thematik von unterschiedlichen Seiten. Mag. Mario Filoxenidis, Geschäftsführer von EUCUSA Consulting, moderierte die Veranstaltung.

Zahlreiche Führungskräfte und HR-Spezialisten freuten sich über neue Impulse und eine rege Diskussion, unter anderen DI Martin Krammer, MSc. Christian Krebs, MSc., MSc., MBA, Dr. Karin Rest (alle Geschäftsführung VAMED-KMB), Mag. Markus Haushofer, kaufmännischer Leiter Österreich Werbung, Mag. Michael Pichler, Leitung Zero Project Austria, Christos Dimoulatos, FTI-W CoE Digital Workplace OMV, Mag. Arthur Stupperger, Bereichsleiter HR bei Insolvenz-Entgelt-Fonds Service GmbH, Mag. Iris Blatterer, Geschäftsführerin Westermann Gruppe, Mag. Doris Blauensteiner, Personalentwicklung UNIQA Holding u.a.

EUCUSA Awards an VAMED-KMB Krankenhausmanagement und Betriebsführungsges.m.b.H., Embracer Group und Banner Batterien

Im Rahmen der Veranstaltung wurden die diesjährigen EUCUSA Awards verliehen. Damit werden regelmäßig besonders mitarbeiterorientierte oder kundenorientierte Unternehmen ausgezeichnet. Voraussetzung für die Prämierung ist ein überdurchschnittliches Gesamtergebnis bei einer EUCUSA-Befragung, die Setzung einer neuen Benchmark in der internationalen Vergleichsdatenbank der EUCUSA oder herausragende Leistungen in der Maßnahmenumsetzung.

Die VAMED-KMB Krankenhausmanagement und Betriebsführungsges.m.b.H. mit Sitz in Wien wurde mit dem EUCUSA Award für „exzellente Mitarbeiterorientierung 2021“ ausgezeichnet. Es konnten bei der 2021 durchgeführten Mitarbeiterbefragung 12 neue Benchmarks in der internationalen EUCUSA-Datenbank gesetzt werden (bei Firmen über 500 MitarbeiterInnen), unter anderem bei den Aspekten „Anerkennung durch die Führungskraft“, „Kenntnis der Ziele des Unternehmens“, „Chancengleichheit“ und „Interne Kommunikation“. Ebenfalls bemerkenswert: der hohe Rücklauf von 90% (bisher unerreicht bei Firmen über 1.000 Mitarbeitern!) und die insgesamt mit 1,7 auf der sechsteiligen Skala hohe Gesamtzufriedenheit.

Die VAMED-KMB ist ein Unternehmen des international führenden Gesundheitsdienstleisters VAMED. Mit rund 1.200 MitarbeiterInnen ist VAMED-KMB ein wichtiger Partner im Wiener Gesundheitswesen und betreut für den Wiener Gesundheitsverbund das Universitätsklinikum AKH Wien mit technischen Betriebsführungsleistungen in den Bereichen Haus-, Bau- und Medizintechnik, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie kaufmännische Dienste.

Die Embracer Group, ein schwedischer Konzern mit Sitz in Karlstad, erhielt ebenfalls einen Award für „exzellente Mitarbeiterorientierung 2021“. Gleich bei der ersten globalen Mitarbeiterbefragung konnten im externen Unternehmensvergleich vier neue Benchmarks erzielt werden (bei Firmen über 500 MitarbeiterInnen), und zwar bei den Aspekten „Wahrgenommenes Maß an Inklusion“, „Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Kulturen“, „Resolutes Vorgehen gegen Diskriminierung und sexuelle Belästigung“ sowie „Respektvoller und wertschätzender Umgang“. Mit 79 (von 100 möglichen) Punkten wurde beim Embracer Group Index (Mittelwert der Ergebnisse aller abgefragten Aspekte) ebenfalls ein hohes Ergebnis erreicht.

Die Embracer Group ist die Muttergesellschaft von acht operativen Gruppen mit 80 Studios und über 240 Franchises, die in der Entwicklung und Veröffentlichung von PC-, Konsolen- und Handy-Spielen tätig sind mit mehr als 8.500 Mitarbeitenden in mehr als 40 Ländern weltweit. Operativ tritt die Unternehmensgruppe unter anderem über das Tochterunternehmen THQ Nordic GmbH in Wien in Erscheinung. Die Gruppe sieht sich als „Ökosystem für führende Unternehmen der Gaming- und Unterhaltungsindustrie“.

Das österreichische Familienunternehmen Banner Batterien freute sich sehr über die Auszeichnung „exzellente Kundenorientierung 2021“. Das Unternehmen konnte bei vier Aspekten eine neue Benchmark in der internationalen EUCUSA-Vergleichsdatenbank setzen. Drei Bestleistungen wurden bei Performance-Indikatoren, nämlich bei „Guter Ruf“, „Gesamtzufriedenheit“ und „Loyalität“ (wird Kunden bleiben) erzielt. Der vierte Top-Wert wurde von den Kunden für „Information über Veränderungen“ vergeben.

Banner ist ein innovativer, expandierender Hersteller hochwertiger Starterbatterien mit Produktionsstätte in Leonding, Oberösterreich. In 14 Ländern Europas erfolgt die Kundenbetreuung durch eigene Vertriebsgesellschaften, darüber hinaus exportiert Banner mit 805 Mitarbeiter/-innen in über weitere 70 Staaten weltweit.

Über EUCUSA

EUCUSA steigert Mitarbeiter- und Kundenengagement durch integrierte strategische Mitarbeiter- und Kundenbefragungen und deren zielführende Folgeprozesse – von der Analyse bis zur erfolgreichen Umsetzung. Seit 1998 begleitet das Beratungsunternehmen mit Spezialisierung auf Feedbacksysteme seine Kunden bei der Entfaltung wertvoller Potenziale. Bisher wurden bereits über 1.000 Projekte in über 50 Sprachen und in mehr als 80 Ländern durchgeführt. www.eucusa.com

