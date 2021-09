Wiederkehr bei „Pro und Contra“ auf PULS 4: Sicherheitsphase wird an Wiener Schulen das ganze Semester lang bleiben

Der Bildungsstadtrat will an den Schulen Wiens über die nächste Woche hinaus bis Februar 2022 regelmäßige PCR-Tests durchführen

Wien (OTS) - Christoph Wiederkehr, Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Wien (NEOS), kündigt in der Puls 4/Puls 24-TV-Diskussion „Pro und Contra“ an, dass die von Bildungsminister Heinz Faßmann verordnete dreiwöchige Sicherheitsphase zu Schulbeginn an Wiener Schulen bis Februar 2022 weitergehen wird.

Konkret sagt Wiederkehr: „Wir sind in Wien nie davon ausgegangen, dass wir in diesem Herbst noch von der Sicherheitsphase wegkommen.“ In Richtung der mitdiskutierenden Virologin der Medizinischen Universität Innsbruck, Dorothee von Laer, meint der Vizebürgermeister Wiens: „ Das war mit Ende des Sommers klar, wenn man Virolog:innen wie Ihnen oder anderen zugehört hat, dass es nach oben gehen wird.“

Daher habe man sich in Wien „darauf eingestellt, dass wir in diesem Semester auf jeden Fall weiter auch testen müssen.“ Dazu habe man die Infrastruktur so ausgelegt, „dass wir an den Schulen bis zu dreimal die Woche PCR-Tests machen können“.

Auch in Richtung des Schul- und Kindergartenpersonals sendet der Bildungsstadtrat einen weiteren Impfaufruf: „Mehr ist noch besser und ich denke da vor allem (…) an Bereiche, wo man mit Ungeimpften zu tun hat, zum Beispiel im Bereich des Kindergartens.“

„Pro und Contra“ heute wieder um 21:30 Uhr auf PULS 24, auf www.puls4.at und www.puls24.at sowie auf der ZAPPN App.

