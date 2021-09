Ein neuer Markt in Hernals

Erster Markttag in der Alszeile am kommenden Samstag

Wien (OTS/RK) - Am Samstag, dem 18. September 2021, um 11 Uhr wird Bezirksvorsteherin Ilse Pfeffer (SPÖ) den neuen Spezialitätenmarkt Alszeile am Leopold-Kunschak-Platz in Hernals feierlich eröffnen. Der erste Markttag des Alszeilenmarktes selbst beginnt bereits um 8 Uhr; künftig werden hier jeden Samstag von 8 bis 17 Uhr an etwa zwölf Ständen unterschiedliche regionale und saisonale Spezialitäten angeboten.

„Ich freue mich über die die neue Möglichkeit der Nahversorgung und hoffe, dass sich möglichst viele Wienerinnen und Wiener persönlich von der hochwertigen Qualität des Angebots überzeugen werden“, lädt Bezirksvorsteherin Pfeffer zu einem Besuch des Schmankerlmarktes am Samstag ein.

Mit dem Spezialitätenmarkt Alszeile wird eine Vereinbarung der rot-pinken Fortschrittskoalition umgesetzt. Bis 2025 sollen in allen Außenbezirken neue temporäre Bauern-Märkte an Wochenenden etabliert werden. „Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Ziel in Hernals bereits heuer umsetzen können und erwarten uns positive Impulse für das gesamte Grätzel“, sagte die Bezirkschefin zur Rathauskorrespondenz. Märkte sind ein wichtiger Faktor für die Grätzelkultur und Lebensqualität in Wien. Frequenzzählungen belegen, dass sich die Wiener Märkte in den vergangenen Jahren über elf Prozent mehr Besucherinnen und Besucher freuen durften.

Startschuss für Attraktivierung des Lepold-Kunschak-Platzes

Die neue Einkaufsmöglichkeit Alszeilenmarkt ist zugleich der Auftakt zu einer Attraktivierung des Leopold-Kunschak-Platzes in unmittelbarer Nähe des Hernalser Friedhofes. Dazu wurde die Gebietsbetreuung Stadterneuerung vom Bezirk beauftragt, Meinungen, Ideen und Wünsche der Anrainerinnen und Anrainer mittels Fragebogen zu erheben. (Schluss) bv/red

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Stadtredaktion, Diensthabende/r Redakteur/in

01 4000-81081

dr @ ma53.wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse