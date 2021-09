M&A-Markt zieht 2021 deutlich an

Pantarhei Advisors wird Associate Member von AMO, dem globalen Nr.1-Netzwerk für Finanzmarktkommunikation

Wien (OTS) - Pantarhei Advisors, Österreichs führende Unternehmensberatung für Kommunikation mit Sitz in Wien, Graz und Brüssel, wird mit sofortiger Wirkung „Associate Member“ von AMO, dem führenden globalen Netzwerk von Corporate- und Finanz -Kommunikationsagenturen.

Das 2001 gegründete AMO-Netzwerk ist mit seinen Partnern in 19 Ländern vertreten und führt seit 15 Jahren die Rankings für Finanzmarktkommunikation an. Allein letztes Jahr begleitete AMO 240 M&A-Deals mit einem Transaktionsvolumen von rund 350 Milliarden Dollar. Mit dem Beitritt zu AMO weitet Pantarhei seinen Aktionsradius weiter aus.

„Die europäische Wirtschaft wächst heuer rund 4,8 % und wird im letzten Quartal voraussichtlich wieder Vorkrisen-Niveau erreicht haben. Damit verbunden ist auch ein deutlicher Anstieg bei M&A-Transaktionen.“, so Markus Schindler, Gründer und Managing Partner von Pantarhei Advisors.

Markus Schindler, Managing Partner, Pantarhei Advisors: „Wir freuen uns mit dem Beitritt zum AMO-Netzwerk Teil einer starken Partnerschaft führender strategischer Kommunikationsagenturen zu werden. Das Recovery nach der Corona Pandemie, die rapide fortschreitende Digitalisierung und die Bestrebungen zur Eindämmung des Klimawandels verändern die Geschäftsmodelle vieler Unternehmen, aber auch das rechtliche und regulatorische Umfeld erheblich. Kommunikation ist ein zentrales Managementinstrument, um den Herausforderungen dieser Veränderungen zu begegnen und Chancen optimal zu nutzen. Gemeinsam mit dem AMO-Netzwerk wollen wir unsere Kunden dabei bestmöglich unterstützen.“

Angus Maitland, Gründer und Chairman von AMO: "Wir freuen uns Pantarhei Advisors als neues Associate Member im wachsenden globalen Netzwerk von AMO begrüßen zu dürfen. Unser Netzwerk basiert auf einer globalen Partnerschaft zwischen nationalen Agenturen, die tief in den lokalen Märkten verwurzelt sind. Mit dem Beitritt erweitert Pantarhei Advisors unsere Präsenz in Osteuropa und wird eng mit unseren Agenturen zusammenarbeiten, insbesondere mit unserem deutschen Partner Deekeling Arndt/AMO. Das gesamte Netzwerk freut sich auf die Zusammenarbeit mit Markus Schindler und seinem Team hinsichtlich des weiteren Ausbaus unserer internationalen Präsenz."

Über Pantarhei Advisors

Pantarhei Advisors ist eine partnergeführte Unternehmensberatung neuen Zuschnitts. Wir verbinden die fachliche Kompetenz einer strategischen Kommunikationsagentur mit der analytischen, prozessorientierten Methodik einer Unternehmensberatung. In einem sich schnell verändernden und zunehmend komplexeren Umfeld finden wir zukunftssichere Antworten auf Ihre kommunikativen Herausforderungen. Europaweit.

Wir verstehen Kommunikation als strategisches Managementinstrument, um die Ziele von Unternehmen und Organisationen zu erreichen. Ihre Kommunikationsstrategie ist unser Geschäft. Vor allem, wenn es um die Lösung komplexer Herausforderungen geht, bei denen Kommunikation ein kritischer Erfolgsfaktor ist, z.B.

M&A- und Kapitalmarkttransaktionen

Post-Merger-Integration und andere Veränderungsprozesse

Änderungen der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen auf europäischer und nationaler Ebene

Unsere Leistungen umfassen Kommunikationsstrategie, Risiko- und Reputationsmanagement, Public Affairs sowie die Reorganisation und den Aufbau von Kommunikationsstrukturen.

Über AMO

Das AMO-Netzwerk ist eine globale Organisation von strategischen Kommunikationsberatern, die sich dem Aufbau, der Verbesserung und dem Schutz der Reputation ihrer Kunden widmen und ihnen dabei helfen, ihre Geschäftsziele zu erreichen. Das AMO-Netzwerk ist in mehr als 19 Ländern vertreten, mit erstklassigen Beratungsunternehmen in Amsterdam, Beijing, Berlin, Bern, Bogota, Brüssel, Calgary, Düsseldorf, Frankfurt, Genf, Halifax, Hongkong, Houston, Lissabon, London, Los Angeles, Luanda, Maputo, Montreal, New York City, Oporto, Ottawa, Paris, Quebec City, Saint John, San Francisco, Sao Paulo, Shanghai, Shenzhen, St. John's, Stockholm, Tokio, Toronto, Vancouver, Warschau, Washington DC und Zürich.

Wir bieten unseren Kunden eine breite Palette von Dienstleistungen an: Transaktionen, Transformation, Engagement und Verantwortung, Krise und Politik. Hinter dem AMO-Netzwerk steht Havas, eine der größten globalen Kommunikationsgruppen der Welt, die 1835 in Paris gegründet wurde.

