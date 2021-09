Low-Code-Automatisierungsplattform von Appian reduziert Betriebskosten von Ocean Winds um 75 Prozent

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Windenergie-Unternehmen führte innerhalb von acht Monaten zwölf Anwendungen für den Geschäftsbetrieb und die Mitarbeiterverwaltung ein

Appian (NASDAQ: APPN) unterstützt Ocean Winds (OW), ein führendes Windenergieunternehmen, dabei, die Appian Low-Code Automatisierungsplattform einzuführen und automatisiert so seine komplexen Geschäftsprozesse im gesamten Unternehmen. Mit Appian digitalisierte Ocean Winds die Workflows in den Bereichen Geschäftsbetrieb und Mitarbeiterverwaltung. Innerhalb von nur acht Monaten wurden so zwölf Anwendungen bereitgestellt. Durch die Kombination einer Low-Code-Automatisierungsplattform mit einem agilen Anwendungsentwicklungsansatz konnte das Windenergieunternehmen Zeiteinsparungen von mehr als 25 Prozent und Kosteneinsparungen von mehr als 75 Prozent erzielen.

Ocean Winds ist ein 2019 von EDP Renewables (EDPR) und ENGIE ins Leben gerufenes Joint Venture, das in acht Ländern in Europa, den USA und Asien tätig ist. Nach der Gründung musste das Unternehmen sein Betriebsmodell definieren und gleichzeitig seine Geschäftsprozesse abbilden und automatisieren. Dabei führte der Bedarf an Entwicklungsgeschwindigkeit und Automatisierungsleistung von Ocean Winds zu Appian.

"Wir waren auf der Suche nach einem leistungsstarken, flexiblen und sicheren Tool, das es uns erlaubt, Menschen, Prozesse und Daten in einer einzigen Umgebung zu vereinen", sagt José Miguel Mesa Pérez, Business Process Excellence & Communications Director bei Ocean Winds. "Appian hat unsere Erwartungen übertroffen. Sie haben uns eine umfassende Low-Code-Automatisierungsplattform zur Verfügung gestellt, die wir sehr schnell an unsere Bedürfnisse und unser eigenes Betriebsmodell anpassen können. Dadurch sind wir jetzt in der Lage, Anwendungen innerhalb von Wochen zu erstellen und nicht erst in Monaten oder Jahren."

Ocean Winds hat mehrere Workflows im gesamten Unternehmen digitalisiert und automatisiert, um die Entscheidungsfindung zu beschleunigen, die Produktivität zu steigern und die Mitarbeiter von repetitiven Arbeiten zu befreien. OW for Work ist eine der Appian-Anwendungen von Ocean Winds. Zuvor gab es bei Ocean Winds keine digitale Möglichkeit, Arbeitsergebnisse zu verfolgen und darzustellen. Diese Anwendung für das Personalmanagement erstellt, bewertet, kommuniziert und konsultiert die Leistungskennzahlen der Mitarbeiter auf allen Ebenen. Die visuelle und einfache Lösung schafft eine optimierte Benutzererfahrung für die Mitarbeiter und das Management.

"Ocean Winds zeigt, wie vielschichtig der Einsatz der Low-Code-Automatisierungsplattform ist", sagt Miguel A. Gonzalez Serrano, Area Vice President of Iberia bei Appian. "Das Unternehmen war nun in der Lage, sich schnell an seine Kunden- und Geschäftsanforderungen anzupassen und gleichzeitig die Geschwindigkeit und Effizienz seiner Abläufe zu steigern."

Erfahren Sie aus dem Video, wie Ocean Winds die Plattform nutzt, um die Wartung zu verbessern, die Kontrolle zu zentralisieren und den Workflow zu automatisieren. Registrieren Sie sich noch heute für Appian Europe und nehmen Sie an einer Session von Anglian Water und Ocean Winds zum Thema "Preparing for the Future of Energy with Low-Code Automation" teil.

