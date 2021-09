Life Lounge-Herbsttour der Wiener Gesundheitsförderung durch Wiener Einkaufszentren gestartet

Unter dem Motto „Gesund durch den Herbst“ bietet die WiG Infos und Mitmachprogramm zu Ernährung und Seelischer Gesundheit

Wien (OTS) - Die traditionelle Life Lounge-Herbsttour der Wiener Gesundheitsförderung - WiG steht heuer unter dem Motto „Gesund durch den Herbst“. Aufgrund der Corona-Pandemie liegt diesmal ein besonderer Fokus auf Seelischer Gesundheit. Besucherinnen und Besucher können in Relaxx-Stühlen den Alltag abschütteln und richtig durchatmen. Zum Thema Ernährung gibt es ein Mitmachprogramm. Außerdem wird auf Wunsch der Blutdruck gemessen. „Mit unserer Life Lounge-Herbsttour kommen wir zu den Menschen und wollen ihnen auf einfache Art zeigen, wie sie ihr eigenes Wohlbefinden verbessern können. Denn ein gesunder Lebensstil und sich Gutes tun, trägt maßgeblich dazu bei, in der herausfordernden Corona-Zeit gewappnet zu sein und gesund zu bleiben“, sagt Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung.

Der Auftakt zur WiG-Life Lounge-Herbsttour am vergangenen Freitag in der Lugner City stieß auf reges Interesse. Die Herbsttour macht in den nächsten Wochen in drei weiteren Einkaufszentren Station. Am kommenden Freitag gastiert sie in der Millenium City. Jeweils am Tag nach der Herbsttour geht am selben Ort der Herz-Kreislauf-Event über die Bühne. Besucherinnen und Besucher können hier kostenlos ihre Blutzuckerwerte oder den Körperfettanteil messen lassen. Die Wiener Gesundheitsförderung unterstützt diese Veranstaltung.

Weitere Stationen der Life Lounge-Herbsttour und des Herz-Kreislauf-Events:

Millenium City, 1200 Wien:

Freitag, 17. September 2021, 9 bis 19 Uhr WiG-Herbsttour

Samstag, 18. September 2021, 10 bis 18 Uhr, Herz-Kreislauf-Event

Shopping Center Nord, 1210 Wien

Freitag, 24. September 2021, 13:30 bis 19 Uhr, WiG-Herbsttour

Samstag, 25.September 2021, 10 bis 18 Uhr, Herz-Kreislauf-Event

Columbus Center, 1100 Wien

Freitag, 1. Oktober 2021, 13:30 bis 19 Uhr, WiG-Herbsttour

Samstag, 2.Oktober 2021, 10 bis 18 Uhr, Herz-Kreislauf-Event

