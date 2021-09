Aktiv mobil mit Radland Niederösterreich in der Europäischen Mobilitätswoche

LR Schleritzko: „Legen Sie den Autoschlüssel beiseite und beteiligen Sie sich an der Aktionswoche“

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Europäische Mobilitätswoche feiert heuer ihr 20-jähriges Bestehen. Die Woche vom 16. bis 22. September steht diesmal unter dem Motto „Beweg dich und bleib gesund“. Radland Niederösterreich – die Agentur für Aktive Mobilität beteiligt sich mit zahlreichen, attraktiven Angeboten zum Mitmachen.

„Die Europäische Mobilitätswoche stellt seit 20 Jahren die klimafreundliche Mobilität, also das Radfahren, Zu-Fuß-Gehen und den öffentlichen Verkehr in den Vordergrund. Das Land Niederösterreich unterstützt diese europäische Initiative mit zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen, die gemeinsam mit den Gemeinden und Partnerorganisationen umgesetzt werden. „Legen Sie den Autoschlüssel beiseite, nach dem Motto ‚mein Auto hat heute frei‘ und beteiligen Sie sich an der Aktionswoche“, so Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

„Wir wollen mit unseren Angeboten in der Aktionswoche Lust aufs Radfahren und Zu-Fuß-Gehen machen. Besuchen Sie uns bei einem der zahlreichen Mobilitätsfeste in vielen Gemeinden in Niederösterreich. Nutzen Sie beispielsweise das Angebot unserer Radlreparaturtage mit kostenlosen Radchecks, welche in Kooperation mit der NÖ.Regional angeboten werden. Außerdem gibt es e-Bikes zum Testen, Radkarten und praktische Radland Goodies. Alle Termine finden Sie unter www.radland.at. Wer kein eigenes Fahrrad besitzt, kann während der gesamten Mobilitätswoche gratis eines unserer nextbikes ausleihen“ erklärt Susanna Hauptmann, Geschäftsführerin von Radland Niederösterreich und Radbeauftragte des Landes Niederösterreich.

Das niederösterreichische Fahrradverleihsystem ist an über 200 Standorten in Niederösterreich zu finden. Über 900 nextbikes stehen in dieser Woche in ganz Niederösterreich kostenlos zur Verfügung. Bei nextbike registrierte Personen können bis zu drei Begleitpersonen auf eine Radtour mitnehmen. Jede Fahrt ist maximal 10 Stunden kostenfrei. Eine einmalige Registrierung über die „nextbike“ App, die „nextbike“-Hotline (T: 02742 22 99 01) oder auf www.nextbike.at genügt.

Weitere Informationen: Radland Niederösterreich – Agentur für Aktive Mobilität, Mag. Geschäftsführerin Susanna Hauptmann, Telefon: 0664 827 1071, E-Mail: office @ radland.at bzw. Büro LR Schleritzko, Florian Krumböck, BA, Telefon 02742/9005-13546, E-Mail florian.krumboeck @ noel.gv.at.

