UBM und Invester übergeben 121 Wohnungen plus 1.950 m² Handelsfläche

„Pohlgasse 26“ um 28,65 Millionen Euro an GalCap Europe verkauft

„Gelungene innerstädtische Nachverdichtung und attraktive Lage“



Ende August wurde das von UBM Development gemeinsam mit Invester United Benefits entwickelte Wohnbauprojekt „Pohlgasse 26“ an einen von der Investmentgesellschaft GalCap Europe betreuten Fonds übergeben. GalCap ist ein Immobilien-Investmentmanager mit Fokus auf Österreich sowie Mittel- und Osteuropa. Das aus 121 freifinanzierten Mietwohnungen und 1.950 Quadratmetern Handelsfläche bestehende Objekt in Wien Meidling war um 28,65 Millionen Euro im Zuge eines Forward Deals verkauft worden.

Gelungen, attraktiv und fair

„Die Pohlgasse ist ein Musterbeispiel für eine gelungene innerstädtische Nachverdichtung mit einer attraktiven Lage zu ausgesprochen fairen Preisen und einer hervorragenden Infrastruktur durch einen langjährigen Retail-Partner“, erklärt Gerald Beck, Geschäftsführer von UBM Development Österreich. „All das hat die Pohlgasse zu einem attraktiven Investitionsobjekt gemacht. Aufgrund unserer langjährigen Partnerschaft mit GalCap haben wir einen Investitionspartner gefunden, der an diesem Investment viele Jahre große Freude haben wird.“

Michael Klement, CEO von Invester United Benefits: “Das Projekt Pohlgasse ist durch sein Mixed-Used-Konzept und die ausgezeichnete Lage ein spannendes Entwicklungsprojekt und darüber hinaus auch ein attraktives Investmentobjekt. Wir freuen uns sehr, dass es uns gemeinsam mit UBM gelungen ist, dieses Projekt auf die Beine zu stellen.“

Manfred Wiltschnigg, Managing Partner von GalCap Europe: „Institutionelle Investoren schätzen Wohnimmobilien seit jeher als Stabilisator im Portfolio. Im Zuge der Pandemie hat der Faktor Sicherheit nochmals an Bedeutung gewonnen. Gemischt genutzte Immobilien - zumal wie hier mit langlaufenden Mietverträgen im Retailanteil - in modernen Objekten in guten Lagen sind extrem gefragt. Umso mehr freuen wir uns, das planmäßig fertiggestellte und schon jetzt fast vollständig vermietete Objekt nun in unseren Fonds übernehmen zu dürfen.“

Exzellente Lage

Der Wohnkomplex mit insgesamt 121 freifinanzierten Mietwohnungen zeichnet sich nicht nur durch die exzellente Lage und gute Infrastruktur in direkter Umgebung aus, sondern auch durch einen großen begrünten Innenhof, der mit einem Kinderspielplatz ausgestattet ist. Im Erdgeschoß befindet sich ein moderner Billa Markt und auch die Meidlinger Hauptstraße, die fünftgrößte Einkaufsstraße Wiens, ist direkt vor der Türe. Das Projekt liegt nur 5 Gehminuten vom Bahnhof Meidling entfernt, einem der zentralen Zugverkehrsknotenpunkte in Wien. Auch die U-Bahn ist fußläufig perfekt erreichbar.

UBM Development entwickelt Immobilien für Europas Metropolen. Der strategische Fokus liegt auf Green Building und Smart Office in Großstädten wie Wien, Berlin, München oder Frankfurt. Mit knapp 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.

Invester United Benefits ist ein unabhängiger Initiator, Entwickler und Asset Manager einzigartiger Immobilienprojekte im zentraleuropäischen Raum. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine Plattform für innovative Immobilienprojekte in den Assetklassen Retail, Hotel und Wohnen zu schaffen und nachhaltige Ertragschancen für Investoren zu ermöglichen. Derzeit betreut Invester ein Projektvolumen von rund 1,5 Milliarden Euro und beschäftigt 40 Mitarbeiter. Mehr Informationen unter www.invester.at

