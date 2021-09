Enfinity Global und CarVal Investors unterzeichnen eine 300-Millionen-Dollar-Fazilität

New York und Miami (ots/PRNewswire) - CarVal Investors, ein etablierter globaler Verwalter alternativer Investitionen, und Enfinity Global Inc., eine Plattform für erneuerbare Energien und Dienstleistungen, haben eine Kreditfazilität in Höhe von 300 Millionen US-Dollar abgeschlossen, um die Entwicklung der drei Gigawatt-Projekte von Enfinity im Bereich erneuerbare Energien zu finanzieren.

Die Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) schätzt, dass Investitionen in Höhe von 131 Billionen Dollar erforderlich sind, um bis 2050 einen Netto-Null-CO2-Ausstoß zu erreichen. Dadurch könnte ein globaler Temperaturanstieg auf 1,5 ºC begrenzt werden.

Carlos Domenech, CEO von Enfinity Global, merkte an: "Wir sind sehr froh, CarVal als Partner auf unserem Weg zu haben. Gemeinsam haben wir eine 300-Millionen-Dollar-Anlage entworfen, die die Richtlinien für nachhaltige Investitionen mit den Ausführungskapazitäten in Einklang bringt, die erforderlich sind, um eine führende Rolle in der kohlenstofffreien Wirtschaft zu spielen."

"Wir freuen uns, das Wachstum von Enfinity Global zu unterstützen und unsere gemeinsame Expertise zu nutzen", sagte Jonathan Hunt, Managing Director bei CarVal Investors.

Informationen zu Enfinity Global

Enfinity Global Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine globale Plattform für Lösungen im Bereich erneuerbare Energien, die sich auf die Entwicklung, die Finanzierung, den Bau, den Betrieb und den Besitz von Anlagen im Bereich erneuerbare Energien konzentriert. Mit Niederlassungen in den USA, Europa und Asien entwickelt das Unternehmen Energielösungen, die dazu beitragen, einen kohlenstofffreien Fußabdruck zu erreichen und weltweit einen nachhaltigen Übergang zu einer kohlenstofffreien Wirtschaft zu ermöglichen. Weitere Informationen über Enfinity Global finden Sie im Internet: www.enfinity.global.

Informationen zu CarVal Investors

CarVal Investors ist ein etablierter globaler Verwalter alternativer Anlagen, der sich auf kreditintensive Vermögenswerte und Marktineffizienzen konzentriert. Seit 1987 hat das Team von CarVal die sich ständig ändernden Kreditmarktzyklen durchlaufen und 128 Milliarden Dollar in 5.525 Transaktionen in 82 Ländern opportunistisch investiert. Heute verfügt CarVal Investors über ein verwaltetes Vermögen von ca. 10 Mrd. USD in Form von Unternehmenswertpapieren, Kreditportfolios, strukturierten Krediten und Hard Assets. www.carvalinvestors.com.