look! design goes west

Die Vorarlbergerin Stefanie Schöffmann eröffnet am Bodensee einen zweiten Standort ihrer Grazer Agentur look! design, die sich auf Branding und Raumgestaltung spezialisiert.

Graz/Hard (OTS) - „Vorarlberg ist mir ein vertrauter Markt“, erzählt Stefanie Schöffmann, Art-Direktorin und Gründerin der Grazer Agentur look! design. In Bregenz geboren, in Dornbirn aufgewachsen, arbeitete die Absolventin des Intermedia Studiums an der FH Vorarlberg in den vergangenen Jahren von Graz aus immer wieder für Vorarlberger Unternehmen:



Interior- und Designkonzept für das Russmedia-Headquarter in Schwarzach in Kooperation mit dem Architekturbüro Ernst Giselbrecht + Partner: https://www.ots.at/redirect/lookdesign



Interaktive Werksführung durch das Druckzentrum von Russmedia: https://www.ots.at/redirect/werksfuehrung

Upgrade der historischen Portiersloge im Brenzer Schöller-Areal zum Büro der Marketing- & Kommunikationsabteiltung von Rhomberg Bau: https://www.ots.at/redirect/rhombergbau



Bürogestaltung für das Startup CREE by Rhomberg in Wien: https://www.ots.at/redirect/creerhomberg



Branding, Kampagne und Publikation für die Persönliche Assistenz Vorarlberg: https://www.ots.at/redirect/portfolio1



Inszenierung im Raum

Mit dem Fokus auf Branding und Raumgestaltung geht das Leistungsspektrum von look! design über das Portfolio einer klassischen Werbeagentur hinaus. Schöffmann und ihr Team haben sich vor allem mit der Inszenierung von Marken im Raum einen Namen gemacht: im Ausstellungsdesign für Museen und Messen, bei der Entwicklung und Umsetzung von Leitsystemen, der Gestaltung von Büros und Showrooms oder bei der Wissensvermittlung bei Werksführungen.

„Egal ob kleines oder großes Projekt – unsere Mission ist immer dieselbe: authentische und markante Erlebnisse schaffen und dabei Komplexes verständlich, spannend und sympathisch kommunizieren. So machen wir Visionen erlebbar und verwandeln Räume in Welten,“ beschreibt Stefanie Schöffmann ihre Herangehensweise.

Kreatives Umfeld am Bodensee

Im September 2021 eröffnet look! design nun einen zweiten Standort in Hard, wo künftig Cara Mielzarek als Szenografin und Art-Direktorin vor Ort für Vorarlberger Kundinnen und Kunden da sein wird. Auch für die langjährige Mitarbeiterin und – wie Stefanie Schöffmann – Absolventin des Masterstudiums Ausstellungsdesign an der FH Joanneum, ist es eine Art Heimkehr: Sie kommt ursprünglich von der anderen Seite des Sees, aus dem Allgäu. „Ich freue mich auf spannende Projekte und Kooperationen in Vorarlberg“, so Mielzarek. „Unser Büro in Hard liegt in einem kreativen Umfeld, die Startbedingungen sind großartig.“

Rückfragen & Kontakt:

look! design – Visuelle Kommunikation, Raum & Szenografie

office @ look-design.at | +43 316 834 701 | www.look-design.at



Büro Graz: Grieskai 10, 8020 Graz: Stefanie Schöffmann | s.schoeffmann @ look-design.at

Büro Hard: Kohlplatzstraße 16, 6971 Hard: Cara Mielzarek | c.mielzarek @ look-design.at