Wahlkampf Live: Deutschland und Oberösterreich wählen - PULS 24 mit dichtem Programm und exklusiven TV-Debatten

Letztes Triell der deutschen Bundestagswahl Österreich-exklusiv auf PULS 24 +++ Dazu Diskussion aller Spitzenkandidat:innen der Oberösterreich-Wahl

Wien (OTS) - Deutschland und Oberösterreich wählen am 26. September. PULS 24 berichtet ausführlich am großen Wahlsonntag live aus Berlin und aus Linz und präsentiert die ersten Zahlen und Hochrechnungen, Analysen und Reaktionen der Kandidat:innen und Parteien. Schon im Vorfeld bietet PULS 24 ein dichtes Wahl-Programm: Das finale TV-Triell zur deutschen Bundestagswahl am 19. September wird in Österreich exklusiv auf PULS 24 übertragen. Ab 20:00 Uhr stimmt PULS 24 News-Anchor Thomas Mohr die Zuseher:innen auf die finale Debatte zwischen Olaf Scholz (SPD), Armin Laschet (CDU) und Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) ein.

Wenige Tage später, am 22. September, treffen alle Spitzenkandidat:innen der oberösterreichischen Landtagswahl im PULS 24 Studio aufeinander. Die Krone Elefantenrunde (Moderation: Thomas Mohr und Krone Oberösterreich Chefredakteurin Alexandra Halouska) bietet die letzte Entscheidungshilfe vor der wichtigsten Wahl in Österreich dieses Jahr, wenn Thomas Stelzer (ÖVP), Manfred Haimbuchner (FPÖ), Birgit Gerstorfer (SPÖ), Stefan Kaineder (Die Grünen) und Felix Eypeltauer (NEOS) über die wichtigsten Themen des Landes diskutieren.

Am Super-Wahltag, am 26. September, berichtet PULS 24 ab 14:00 live und durchgängig aus Wien, Linz und Berlin und präsentiert erste Ergebnisse, exklusive Analysen und hochkarätige Diskussionspartner:innen auf Landes- und Bundesebene, inklusive einer Diskussion aller Oberösterreich-Spitzenkandidat:innen live in der Primetime um 20:15.



Das TV-Triell, Sonntag, 19. September, ab 20:00 Uhr exklusiv bei PULS 24

Scholz, Laschet, Baerbock – Wer folgt Merkel? Das letzte große TV-Triell zur Deutschland Wahl, exklusiv auf PULS 24, puls24.at und in der ZAPPN-App.

Die Krone Elefantenrunde, Mittwoch, 22. September, 20:15 Uhr bei PULS 24

Wahlkampf Live Oberösterreich – Die Krone-Elefantenrunde aller Spitzenkandidat:innen auf PULS 24, puls24.at und in der ZAPPN-App.

Der große Wahlsonntag, Sonntag, 26. September, ab 14:00 Uhr bei PULS 24

Die oberösterreichische Landtagswahl & die deutsche Bundestagswahl. Corinna Milborn und Krone Chefredakteur Klaus Herrmann berichten und analysieren live aus Linz. Alle Hintergründe, Infos und Ergebnisse live und zuerst auf PULS 24, puls24.at und in der ZAPPN-App.

