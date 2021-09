SPÖ-Muchitsch: Gezielte Beschäftigungsprogramme um Arbeitslosigkeit zu bekämpfen

Kommentare von Blümel und Kocher alleine sind zu wenig

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch kritisiert die Minister Kocher und Blümel nach ihrer heutigen Pressekonferenz: „Ich erwarte mir von den Ministern gezielte Beschäftigungsprogramme im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit und nicht, dass sie nur an den Seitenlinien stehen und Zahlen kommentieren. Das ist keine Politik, das ist Selbstaufgabe.“ ****

„Die Verschleierungstaktiken werden immer verzweifelter. Mehr Schulungsteilnehmer*innen heißt mehr Arbeitslose. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit geht also immer langsamer vonstatten. Die Langzeitarbeitslosigkeit wird überhaupt komplett verschwiegen, dabei verfestigt sich diese immer mehr. Politische Lösungen dafür bleiben aus“, erklärt Muchitsch.

„Wir brauchen jetzt die Aktion 40.000 mit der Langzeitarbeitslose sofort in Beschäftigung gebracht werden können, und so soziale Notlagen schlagartig entschärft werden. Man kann in einer Krise nicht einfach nur zusehen, man muss Perspektiven schaffen“, fordert Muchitsch die Umsetzung des SPÖ-Vorschlags ein.

Angesichts der Kündigungswelle in den Krankenanstalten und eines drohenden Pflegenotstandes verlangt Muchitsch die Pflege als Zukunftssektor zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit zu forcieren: „Wir müssen der Pflege den roten Teppich ausrollen. Uns droht ein Pflegenotstand, während wir hunderttausende Arbeitslose verzeichnen. Diese mit einem 500-Euro-Umschulungsbonus in die Zukunftsbranche Pflege zu bewegen, ist eine der nachhaltigsten Lösungen der Arbeitslosigkeit.“ (Schluss) sd/up

