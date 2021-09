„Talk 1: Menschen der Woche“ am 15. September um 22.35 Uhr in ORF 1

Ansichten, Hintergründe und persönliche Geschichten: Afghanistans jüngste Bürgermeisterin und Shootingstar Chris Steger

Wien (OTS) - Lisa Gadenstätter spricht am Mittwoch, dem 15. September 2021, um 22.35 Uhr in ORF 1 in einer neuen Ausgabe von „Talk 1:

Menschen der Woche“ mit ihren Gästen über aktuelle Themen, die das Land beschäftigen. Ansichten, Hintergründe und persönliche Geschichten zu den Aufregern und Talk-Abouts liefern Orientierung, analysieren, regen zum Nachdenken oder auch zum Widerspruch an.

Diese Woche widmet sich Lisa Gadenstätter in „Talk 1“ folgenden Themen und begrüßt dazu im Studio u. a. folgende Gäste:

Zarifa Ghafari war die jüngste Bürgermeisterin in Afghanistan. Die 29-Jährige setzte sich in einem Auswahlverfahren in einer der konservativsten und gefährlichsten Regionen gegen 138 männliche Mitbewerber durch. Um die Frauenrechtsaktivistin zu stoppen und ruhig zu stellen, verübten die Taliban drei Anschläge auf sie. Ihr Vater wurde im vergangenen November ermordet. Als die Taliban immer weiter in Richtung der afghanischen Hauptstadt Kabul vorrückten, gab Ghafari den Posten als Bürgermeisterin aus Sicherheitsgründen auf und trat eine Stelle beim Verteidigungsministerium an. Nach der Machtübernahme der Taliban gelang es der Afghanin mit einer der Evakuierungsmaschinen nach Deutschland zu fliehen. Im Gespräch mit Lisa Gadenstätter erzählt sie, wie ihr die Flucht gelang und wie sie auf das Land zurückblickt, jetzt, wo es fest in der Hand der Taliban ist.

Chris Steger ist mit 17 Jahren der jüngste Amadeus-Gewinner – sein Hit „Zefix“ wurde zum „Song des Jahres“ gekürt. „Zefix, des konn i jo gor nit glaub’n, dass i an Amadeus krieg!“, jubelte der Salzburger Dialektsänger. Das Liebeslied mit dem Refrain „Zefix, i steh auf die di“ hatte den HTL-Schüler vergangenes Jahr quasi über Nacht zum neuen Star des Austropop gemacht. Er wurde inzwischen mehr als 3,5 Millionen Mal auf Spotify und 4,5 Millionen Mal auf YouTube gestreamt. Am kommenden Sonntag darf er am Wiener Donauinselfest groß aufspielen. Wie geht der junge Musiker, der nach wie vor zur Schule geht, mit dem Rummel um seine Person um?

