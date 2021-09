„Meine großen 10 – Austropop One-Hit-Wonder“ am 15. September in ORF 1

Melissa Naschenweng präsentiert bei Caroline Athanasiadis und Gerald Fleischhacker ihr persönliches Ranking

Wien (OTS) - Schlagerstar Melissa Naschenweng ist am Mittwoch, dem 15. September 2021, um 21.10 Uhr in ORF 1 zu Gast bei Caroline Athanasiadis & Gerald Fleischhacker und präsentiert in der zweiten Ausgabe von „Meine großen 10“ ihr ganz persönliches Ranking der "Austropop One-Hit-Wonder“. Mit dabei im Ranking sind unter anderem die singende Sportlegende Hans Orsolics mit dem „potscherten Leben“, Skero mit dem Sommerhit „Kabinenparty“ und Michael Tschuggnall, der mit „Tears of Happiness” nicht nur die erste Staffel von „Starmania“ gewinnen, sondern auch die Herzen der Österreicherinnen und Österreicher im Sturm erobern konnte.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer erfahren in der Sendung auch, was der Onkel von TV-Host Gerald Fleischhacker beruflich macht und warum Weltmeister und Olympiasieger Fritz Strobl Melissas Jugend-Held ist. Satiriker und Kabarettist Peter Klien spricht über seine liebsten Polit-Hoppalas. Moderatorin Silvia Schneider reiht legendäre Events und Grande Dame Dagmar Koller gibt Einblicke in ihr Leben und in ihre „großen 10“ unvergessener Promi-Momente.

Die weiteren Sendungen im Überblick:

„Meine großen 10 – Polit-Hoppalas“ mit Peter Klien (Sendetermin:

Mittwoch, 22. September)

„Meine großen 10 – legendären Events“ mit Silvia Schneider (Sendetermin: Mittwoch, 29. September)

„Meine großen 10 – Promi-Momente“ mit Dagmar Koller (Sendetermin:

Mittwoch, 13. Oktober)

