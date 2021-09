AG Natursteinwerke Group - Hier kaufen Prominente & VIPs ihre Design Beläge für den Innen- und Außenbereich (FOTO)

München / Düsseldorf (ots) - Die AG Natursteinwerke Group, welche sich auf Interior-Design mit großen Shoroomflächen in den Standorten München /Starnberg und Düsseldorf / Neuss spezialisiert hat, führt die größte Auswahl an Natursteinen, Edelmarmor, High-Tech Feinsteinzeug, Treppenbeläge aus demselben Stein wie Bodenbeläge, Großformatbelege für Badezimmer, Waschtische und Verkleidungen in allen Facetten.

Die geschulten Designer der AG Natursteinwerke stehen dem Kunden vor Ort, im Hinblick auf Design und kompatiblen Verlegematerialien zur Seite.

Wer seine exklusiven Beläge bei der AG Natursteinwerke ausgesucht hat, will auch, dass diese fachgerecht und optisch fugenlos verlegt werden.

Deshalb bietet die AG Natursteinwerke Group einen Service von der Beratung im Showroom bis zur Verlegung aus einer Hand an.

Über 70 zertifizierte und mehrfach ausgezeichnete Verleger der Unternehmensgruppe AG Natursteinwerke Group, sind auf das Arbeiten mit High-Tech Feinsteinzeug, Marmor, High-Tech Marmor, Großformatbelege, auch für Badezimmer usw. sowie auf eine durchgehend fugenlose Verlegung, mit unserer patentierten High-Tech Fuge, spezialisiert.

Nach der Auswahl der Design Beläge für Böden, Wände, Treppenstufen, Waschtische, Terrassen, usw. kommen die Design-Verleger der AG Natursteinwerke Group deutschland- und europaweit zu dem Kunden nach Hause, um das exakte Aufmaß vor Beginn der Verlegung durchzuführen.

Die Design-Verleger der AG Natursteinwerke Group sind zudem auch auf den Outdoorbereich spezialisiert. Somit führt die Unternehmensgruppe auch über 300 verschiedene Sorten an GALABAU-Belägen, hochwertigen und großformatigen Terrassenbelägen & Mauersteinen in jeder Form und passend zu den Belägen.

Dieses Gesamtkonzept der AG Natursteinwerke, welches den Service von der Beratung bis zur Verlegung aus einer Hand bietet, ist europaweit auf dem gesamten Markt innovativ.

Hinzu kommt, bei der AG Natursteinwerke Group, dass man trotz Pandemie nicht wie viele andere zurückschraubte, sondern seinen Mitarbeiter-Stamm aufstockte und zeitnah mit einer Anzahl neuer Standorte nach Zürich, London und in die USA expandiert.

Die zertifizierte Design-Verlegung wird deutschland- und europaweit exklusiv angeboten:

Berlin

Hamburg

München

Köln

Frankfurt am Main

Stuttgart

Düsseldorf

Dortmund

Essen

Österreich

Schweiz

Frankreich

Italien

Showroom Düsseldorf / Neuss:

https://www.ag-natursteinwerke.de/showroom#duesseldorf

Showroom München / Starnberg:

https://www.ag-natursteinwerke.de/showroom#muenchen

Exclusive Galabau:

https://www.exclusive-galabau.de/

Premium Fliesen Design Verlegung:

https://www.premium-fliesen-design-verlegung.de/

Imagefilm: https://www.youtube.com/watch?v=dWLRwnjX_jA&t=3s

Rückfragen & Kontakt:

Dominik Maschberger

Schellingstr. 3

80799 München

E-Mail: presse @ maschberger-news.com