Karrieren bei der DONAU

Anja Lenz leitet das Key-Account-Management und tritt in die Geschäftsleitung der Brokerline ein. Jürgen Skopal übernimmt die Leitung des Gewerbeteams

Wien (OTS) - Die DONAU Versicherung verstärkt damit den Maklervertrieb und das Gewerbegeschäft.

Anja Lenz übernimmt mit 1. Jänner 2022 das Key-Account-Management und wird neben Alastair McEwen in die Geschäftsführung der DONAU Brokerline eintreten.

„Als Top-Player auf dem österreichischen Versicherungsmarkt ist das Service für unsere Vertriebspartner und Unternehmenskunden ein wesentlicher Teil des Erfolgs. Ich freue mich sehr, dass wir Anja Lenz für die Aufgaben bei der Brokerline gewinnen konnten. Sie überzeugt durch profundes Marktwissen und Erfahrung als Managerin. Für die DONAU stärken wir damit die Brokerline und unser Gewerbegeschäft für die zukünftigen Herausforderungen in einem dynamischen Markt“, hebt Vertriebsvorstand Reinhard Gojer hervor.

Neuer Leiter des DONAU Gewerbeteams wird Jürgen Skopal, der bisher für die fachliche Steuerung der Gewerbekoordinatoren zuständig war.

„Jürgen Skopal ist ein ausgewiesener Experte in der Gewerbeversicherung mit langjähriger Markterfahrung. Er kennt die Risiken und damit die Versicherungsbedürfnisse der Unternehmen sehr genau. Die DONAU begleitet Tausende österreichische Klein- und Mittelbetriebe bereits seit Jahrzehnten und sorgt für den passenden Versicherungsschutz. Wir bauen unsere Services laufend aus und stellen die optimale Betreuung sowie Absicherung dieser Kunden sicher. Gerade sie sind uns ein wichtiges Anliegen im Interesse der österreichischen Wirtschaft“, so Vorstandsdirektor Wolfgang Petschko.

Zu den Personen

Anja Lenz, Jahrgang 1980, studierte Betriebswirtschaft in Stuttgart. Von Beginn ihrer Versicherungslaufbahn an stand die Gewerbeversicherung im Zentrum ihrer Aktivitäten. Bei der HDI in Stuttgart betreute sie als Account-Managerin mittelständische Unternehmen von der Konzeption der Deckung bis zur Vertragsgestaltung. Im Dezember 2012 übersiedelte sie nach Österreich und wirkte als Underwriterin für die HDI. Seit Dezember 2017 ist Anja Lenz bei der DONAU Versicherung tätig und leitet seit Jänner 2020 das Gewerbeteam der DONAU. Sie wirkte federführend bei der Konzeption von Betriebsversicherungen und im Underwriting mit.

Jürgen Skopal, Jahrgang 1982, studierte Internationale Betriebswirtschaftslehre in Wien und startete seine berufliche Laufbahn im Bankenbereich. Sein Einstieg in die Versicherungswirtschaft erfolgte im Jahr 2009 bei der Ergo Versicherung als Produktmanager. Über Zwischenstationen bei der Zürich und der HDI im Bereich Underwriting wechselte er im Mai 2018 zur DONAU Versicherung in den Gewerbebereich.

