2. Bezirk: Erinnerungen von Rob Roy im Circusmuseum

Wien (OTS/RK) - Der pensionierte Wiener Künstler Rob Roy erinnert sich beim „Artisten-Stammtisch“ am Donnerstag, 16. September, im „Circus- und Clownmuseum“ (2., Ilgplatz 7) ab 19.30 Uhr an seine internationale Karriere als Handstand-Artist. Umjubelte Auftritte in großen Zirkusunternehmen und Varietees kommen an dem Abend ebenso zur Sprache wie Erfolge bei festlichen Galas. Unter dem Titel „Rob Roy – Mein Leben als Artist“ sprechen die ehrenamtlich agierenden Zirkus-Historiker Michael Swatosch und Andreas Swatosch (auch bekannt als Clown-Duo „Fools Brothers“) mit dem auskunftsfreudigen Senior. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden sind willkommen. Nähere Informationen und Anmeldungen: Telefon 0676/406 88 68 bzw. E-Mail info@circus-clownmuseum.at.

Die Besucherinnen und Besucher des Gesprächsabends werden um Einhaltung von Corona-Vorsichtsmaßnahmen ersucht. Das bei Groß und Klein beliebte „Circus- und Clownmuseum Wien“ ist Mitglied der „ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen“. Eine umfassende Beschreibung dieses Museums (Exponate, Öffnungszeit, etc.) lesen Interessierte im Internet: www.circus-clownmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

ARGE Wiener Bezirksmuseen und Sondermuseen: www.bezirksmuseum.at

Michael und Andreas Swatosch („Fools Brothers“): www.foolsbrothers.at

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

