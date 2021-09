Zwei neue Impfboxen ab morgen am Wiener Hauptbahnhof und im Einkaufszentrum Huma Eleven

Bisher fast 100.000 Menschen ohne Anmeldung seit Anfang Juli geimpft

Wien (OTS) - Ab morgen, dem 15. September, werden zwei weitere Impfboxen an stark frequentierten Orten geöffnet: am Wiener Hauptbahnhof (Vorplatz Nord) und im Einkaufszentrum Huma Eleven in Wien Simmering. Zusätzlich wird ab dem 21. September an der Wirtschaftsuniversität eine stationäre Impfstelle eingerichtet (direkt am Campus, neben der Mensa). Die niederschwelligen Impfaktionen ohne Anmeldungen, die seit dem 3. Juli in ganz Wien laufen, waren bisher sehr erfolgreich: 97.699 Menschen konnten auf diesem Weg in den vergangenen zweieinhalb Monaten geimpft werden; damit hat sich die Impfrate in Wien um 5,2 Prozent erhöht.

So haben sich alleine im Austria Center Vienna 59.847 Menschen ohne Anmeldung während des Sommer impfen lassen; 37.852 Menschen waren es in den anderen über die ganze Stadt verstreuten Impfstellen, Bussen und Container. Beispielsweise wurden in den Impfbussen 5.879 Impfungen verabreicht, im Container am Rathausplatz 5.330, in der Lugner City 5.082, in den Supermärkten 3.541 und im Stephansdom 3.126.

Der Impfcontainer am Wiener Hauptbahnhof wird von Montag bis Sonnntag von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 19.00 Uhr geöffnet sein. Die Impfstelle im EKZ Huma Eleven wird von Montag bis Donnerstag von 09.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 19.00 Uhr; Fr von 09.00 bis 13.00 und 14.00 bis 20.00; Sa von 09.00 bis 13.00 und 14.00 bis 18.00 geöffnet haben. Die ab kommenden Dienstag dem 21.9. geöffnete Impfstelle in der Wirtschaftsuniversität Wien wird von Montag bis Samstag von 8.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 19.00 Uhr Impfungen ohne Anmeldungen anbieten. Die zur Auswahl stehenden Impfstoffe sind von Biontech/Pfizer und Johnson & Johnson.

Die Impfmöglichkeit beim Stadionbad schließt aufgrund des Badeschlusses am 20.9. seine Pforten (letzter Impftag am 19.9.).



Rückfragen & Kontakt:

Norbert Schnurrer

Mediensprecher – Stadtrat Peter Hacker

Tel.: 01/4000 81233

E-Mail: norbert.schnurrer @ wien.gv.at