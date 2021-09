LH Mikl-Leitner gratuliert zum Nachwuchs in der Backwelt Pilz

Linz/Schrems (OTS) - Babyglück in der Backwelt Pilz! Anlässlich eines Besuches von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gestern Montag, standen letzten Endes nicht nur die qualitativ hochwertigen Backwaren, sondern vor allem das „frisch gebackene“ kleine Töchterchen Romy der Eigentümerfamilie Pilz im Mittelpunkt. Klar, dass auch die niederösterreichische Landeshauptfrau ganz entzückt war. Ob Klein-Romy in einigen Jahren in die Fußstapfen ihres Vaters tritt, steht freilich noch in den Sternen - jetzt heißts zuerst mal wachsen!

