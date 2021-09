Caritas startet Pflege-Kampagne: „Wir pflegen Werte.“

In der Pflegekampagne geht es um die Menschen und die Werte, die die Caritas prägen

Wien (OTS) - Was unterscheidet die Caritas eigentlich von anderen Pflegedienst-Anbieter*innen in Österreich? Dieser Frage widmet sich die Hilfsorganisation und Betreiberin zahlreicher Pflege-Einrichtungen in ganz Österreich im Rahmen ihrer neuen Kampagne. Die Antwort ist für Katha Häckel-Schinkinger, Leitung Kommunikation & Fundraising klar: „Unsere Kolleg*innen pflegen und betreuen nicht nur Menschen, sondern die Werte einer ganzen Gesellschaft. Menschlichkeit und Zusammenhalt, Vielfalt und Herzlichkeit, Achtsamkeit und Würde sind Worte, die sie mit Leben füllen und Werte, zu denen sich die Caritas mit all ihren Mitarbeiter*innen, ob hauptamtlich oder ehrenamtlich bekennt.“

Genau das zeigt die diesjährige Pflege-Kampagne, die traditionell im September startet: Mitarbeiter*innen aus der Pflege, die als Botschafter*innen auftreten. Echt, nahe, offen und glaubwürdig. Ziel ist es, Menschen für den Pflege- und Betreuungsberuf zu interessieren und begeistern und letztlich als neue Kolleg*innen in den Einrichtungen und Diensten der Caritas zu gewinnen. So können sich Interessierte im Rahmen der Kampagne beispielsweise an Info-Tagen auf Social Media sowie in Job Zoom Calls über die unterschiedlichen Berufsangebote informieren.

Thomas Tatzl, Geschäftsführer der Agentur DDB Wien, von der die Kampagne umgesetzt wurde, ist es ein Anliegen, Menschen in Pflege- und Betreuungsberufen eine Bühne zu geben: „Denn der Gemeinschaft der Pflegerinnen und Pfleger gebührt Anerkennung – auch in Form aktiver, mutiger Öffentlichkeitsarbeit. Dass wir von DDB Wien mit unserer kreativen Arbeit dabei helfen, diesen Menschen ein Danke auszusprechen und zugleich potenzielle Mitarbeiter*innen dazu ermuntern können, sich für diesen Beruf zu interessieren oder gar zu entscheiden, sehen wir als eine wertvolle Aufgabe für die Gesellschaft, die Branche und für Österreich.“

Über die multimediale, österreichweite Kampagne

Die zweigeteilte Kampagne mit Teaser- und Auflösungsteil wird multimedial durch über 1.400 8-Bogen-Plakate, Onlinebannern und Printinseraten sowie den Kurvideos „Wir pflegen Werte“ der Mitarbeitenden auf den Social Media Kanälen der Caritas in Österreich, sichtbar.

Downloads / Links:

Sujets: https://wolke.caritas-wien.at/index.php/s/HC9MsbopKbcXT3q

Kurzvideos „Wir pflegen Werte“: https://bit.ly/2Xppvmb

Social Media: https://www.facebook.com/caritasoesterreich und https://www.instagram.com/caritasoesterreich

Credits Auftraggeber: Caritas Österreich: Generalsekretärin Anna Parr | Marketing & PR: Katha Häckel-Schinkinger | Agentur: DDB Wien | Sponsor: Wiener Städtische

Herzlichen Dank für die Unterstützung!

Einen besonderen Dank richtet die Caritas vor allem an die Wiener Städtische, ihre verlässliche Partnerin in der Pflege und Betreuung.

