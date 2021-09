FAMVITAL.com – weil ernährungsabhängige Krankheiten das Gesundheitsbild unserer Gesellschaft prägen

Graz (OTS) - Wir haben alles, was gesund und vital macht, wenn man berücksichtigt, dass in Österreich und Deutschland genügend Lebensmittel für eine gesunde und ausgewogene Ernährung zur Verfügung stehen. Und dennoch sind laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) ernährungsabhängige Krankheiten heute für einen großen Teil der medizinisch notwendigen Behandlungen verantwortlich. Diabetes, Krebs und Herz-Kreislauf-Störungen entwickeln sich zu Volkskrankheiten, die das Gesundheitsbild unserer modernen Gesellschaft prägen.

Aber wen wundert es? Denn, wenn die Produktregale voll mit Lebensmitteln sind, die den Kunden nur viel Geschmack versprechen, aber wenig Nährstoffe oder gar bedenkliche Inhaltsstoffe beinhalten, und wo Fast Food schon ein täglicher Begleiter ist, wird einem schnell klar, dass weniger die Verfügbarkeit an gesunden Lebensmitteln als vielmehr die Ernährungsgewohnheiten dazu führen, dass mehr als 40% der Bevölkerung übergewichtig sind. Außerdem essen mehr als 80% zu fettreich, zu zuckerhaltig und viel zu salzhaltig. Schließlich verweist auch der Ernährungsbericht der jeweiligen Bundesministerien darauf, dass der Fleischkonsum weit über die empfohlenen Mengen hinaus geht.

Es sind viele Faktoren, welche die Ernährungsgewohnheiten in unserer Gesellschaft negativ beeinflussen und genau das ist der Grund, warum am 1. Juni 2021 von einem steirischen Start-Up eine digitale Plattform für gesunde Ernährung und Nahrungsergänzung/Vitalstoffe entwickelt wurde.

famvital.com - Nehmen Sie Ihre Gesundheit selbst in die Hand

Das Bewusstsein für gesunde Ernährung wächst erneut. Zum einen möchte der Hunger nach Wissen um gesunde Ernährung gestillt werden und zum anderen nimmt die Nachfrage nach Wissen rund um das Thema Nahrungsergänzungsmittel stetig zu. Hersteller von Produkten zur Nahrungsergänzung gibt es unzählige, sodass man nicht nur leicht den Überblick verliert, sondern auch kaum eine Ahnung hat, was am besten für einen geeignet ist. Grundsätzlich gilt daher immer: Nahrungsergänzung ersetzt keine ausgewogene Ernährung, deshalb sollte die Einnahme immer in Abstimmung mit dem Arzt erfolgen.

Zweifelsohne gibt es viele ausgezeichnete Produkte, die zur Steigerung der Vitalität beitragen und einen Beitrag zu einem gesunden Lebensstil leisten können. Nahrungsergänzung ist dabei keine Frage der Lebensweise, denn jeder von uns bedient sich tagtäglich der Energie des eigenen Körpers - vom Klein- und vor allem Schulkind, über Sportler, Schwangere, Stressgeplagte, Kranke bis hin zu älteren Personen, wo ein höheres Risiko für einen Mangel an kritischen Nährstoffen gegeben ist.

FAMVITAL ist die Wortkombination aus Familie und Vitalität und stellt dabei den Menschen in den Mittelpunkt. FAMVITAL ist aber mehr als eine Plattform, die eine Vielzahl an Informationen und Produkten rund um das Thema „Gesunde Ernährung und Nahrungsergänzung“ anbietet. FAMVITAL ist das Substrat der besten Marken und Produkte im Bereich Nahrungsergänzung und gesunder Ernährung. Gemeinsam mit einem ständig wachsenden Advisory Board an internationalen Ärzten, Ernährungswissenschaftlern und Bio-Chemikern werden nur die besten Marken und Produkte ausgewählt und finden einen Platz im digitalen Regal.

„Wir von FAMVITAL trennen sprichwörtlich die Spreu vom Weizen. Der Kunde muss darauf vertrauen können, dass alles, was er bei FAMVITAL kauft von hoher Qualität ist. Wir sind daher ständig am Suchen und Prüfen von Marken, die bei uns in der Region zu Hause sind oder aber ihre Wurzeln aufgrund der guten Kontakte in Südost-Asien haben. Wir haben bis heute bereits über 250 Marken aus Österreich, Deutschland und über die Grenzen hinweg untersucht und haben lediglich knapp 40 Marken und rund 600 Produkte ausgewählt, die den selbst auferlegten Qualitätskriterien entsprechen. Ganz wichtig ist uns dabei die Darreichung bzw. Einnahme der Produkte. Wir achten daher ganz genau darauf, dass wir jedes Produkt in unterschiedlichen Darreichungsformen anbieten. Von der Kapsel über die Kau- oder Lutschtablette bis hin zu Pulver oder sogar Sprays. Denn die Einnahme soll für jeden leicht und angenehm sein“, so einer der beiden Geschäftsführer, Robert Mörth.

Die Vielzahl an Marken gibt FAMVITAL die Möglichkeit, eigene Anwenderpakete zu schnüren. Die Produkte darin harmonieren optimal miteinander. So können Kunden diese nach unterschiedlichen Anwendermerkmalen auswählen, wenn sie nicht wissen, wozu Eisen, Magnesium oder Zink gut sind.

„Wir sind keine Apotheke und wir sind auch kein Reformhaus. Wir können keine kranken Menschen heilen, wir können keine Sportler zu Olympiasieger machen und wir machen aus Kindern keine Einsteins. Wir begleiten gesunde Menschen, die ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen möchten. Zum Erhalt ihrer Vitalität oder einfach um gesund altern zu können“, betont Robert Mörth die Positionierung von FAMVITAL.com.

Neben der Vielzahl an Marken und Produkten wird es von FAMVITAL auch eigene Produkte und eine eigene Marke geben. Unter dieser werden all jene Produkte gemeinsam mit Bio-Chemikern und Lebensmittel-Experten sowie Ärzten und Ernährungswissenschaftlern entwickelt, für die es am Markt kein ausreichendes Angebot gibt. „Hierbei spielt vor allem unsere Grundgesinnung eine bedeutende Rolle. Wir kooperieren mit zahlreichen Unternehmen und Organisationen, die sich weltweit um den Erhalt und die Vermittlung alten Heilwissens und ebenso um den Erhalt von fast ausgestorbenen Heilpflanzen bemühen. Dieses Wissen fließt in die Entwicklung eigener Produkte ein und soll dabei auch einen Beitrag zur Unterstützung indigener Völker leisten“, unterstreicht der SO-Asien-Experte und zweite Geschäftsführer Wolfgang Friess die Philosophie der Marke FAMVITAL.

FAMVITAL ging mit der digitalen Plattform für „Gesunde Ernährung und Nahrungsergänzung/Vitalstoffe“ am 1. Juni 2021 live und wird in Österreich beginnen, sich als Begleiter für ein vitales Leben zu positionieren, ehe es in den folgenden Jahren nach Deutschland, Frankreich, Italien, Benelux-Staaten und Ost-Europa gehen wird, um die führende Adresse für eine „Gesunde Ernährung und Nahrungsergänzung/Vitalstoffe“ zu werden. Ein großes Ziel, das nur möglich ist, weil dahinter zahlreiche Investoren und Gleichgesinnte stecken, die zu 100% an den Erfolg des Projektes glauben und gemeinsam mit diesem Projekt ernährungsabhängigen Krankheiten ein wenig den Wind aus den Segeln nehmen möchten.

