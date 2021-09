Wiener Städtische eröffnet topmodernen Kindergarten

Aufgrund der steigenden Nachfrage nach Betreuung wurde der Kindergarten großzügig erweitert. Erstmals werden auch Kinder aufgenommen, deren Eltern nicht im Unternehmen arbeiten

Wien (OTS) - Auf rund 730 Quadratmetern bieten die neuen Räumlichkeiten am Schottenring 35 in Wien zusätzlichen Platz für neue Gruppen. „Die Nachfrage nach modernen Kindergartenplätzen steigt, so dass wir uns dazu entschlossen haben, einen neuen Standort zu eröffnen – ein wichtiger Meilenstein, um Beruf und Familie noch besser zu vereinen!“ so Ralph Müller, Generaldirektor der Wiener Städtischen. Der neue Kindergarten besticht durch die Nähe zur Unternehmenszentrale, reichlich Platz und eine helle, freundliche Atmosphäre. Galerien, ein Bistro und ein großer Bewegungsraum machen den Kindergarten zu einem Wohlfühlparadies für den Nachwuchs und sorgen für einen optimalen Tagesablauf in den Gruppen. Das Kindergarten-Team rund um die Leitung Alexandra Csar und Oskar Huber verfolgt einen individuellen Ansatz und arbeitet nach dem Portfoliokonzept, um die Kinder bestmöglich in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Insgesamt können rund 200 Kinder betreut werden.

Der Kindergarten wurde 1974 als erster Betriebskindergarten in Österreich eröffnet und wird von den Wiener Kinderfreunden betreut. Neun Pädagogen und acht Assistenten kümmern sich um den Nachwuchs. Aufgrund der Erweiterung gibt es noch freie Kapazitäten – auch für Kinder, deren Eltern nicht im Unternehmen beschäftigt sind, denn erstmals steht der Kindergarten der Wiener Städtischen auch externen Kindern offen. Es gibt noch Restplätze für 3- bis 6-Jährige und Hortkinder.

Kinderbetreuung unterstützt Familienfreundlichkeit

Die Wiener Städtische ist als familienfreundliches Unternehmen bekannt. Der Kindergarten ist eine von vielen Maßnahmen, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern und die Eltern bestmöglich zu unterstützen. Das beginnt bei den Öffnungszeiten. Der Kindergarten hat ganzjährig Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr geöffnet und bietet Eltern und Kindern größtmögliche Flexibilität. „Für uns ist es wichtig, dass sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht zwischen Karriere und Familie entscheiden müssen. Mit dem Betriebskindergarten, der Gleitzeitregelung, flexiblen Teilzeitmodellen und vielem mehr unterstützen wir dabei, beides miteinander zu verbinden“, erklärt Müller.

Kontakt:

Betriebskindergarten Wiener Städtische

Adresse: Schottenring 35, 1010 Wien

Leitung: Oskar Huber

E-Mail: kindergarten.fjk@wienerstaedtische.at

Telefon: +43 664 84 00 334 oder +43 50 350 - 50202

Die Presseaussendung sowie ein Foto finden Sie auch unter wienerstaedtische.at

