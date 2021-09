Vienna Coffee Festival 2021: Größter Koffein-Kick Österreichs geht von 8. bis 10. Oktober in Wien über die Bühne

So groß wie noch nie! Zum 7. Mal trifft beim Vienna Coffee Festival in der Ottakringer Brauerei internationaler Kaffeegenuss auf Kulinarik und Unterhaltung.

Wien (OTS) - Mehr als 60 Aussteller, über 100 Markenartikel, Kaffee aus aller Welt und spannende Wettkämpfe rund um die Bohne auf 5500 Quadratmetern: Das Vienna Coffee Festival 2021 geht in seiner siebten Auflage vom 8. bis 10. Oktober in der Ottakringer Brauerei in Wien mit einem neuen Rekord über die Bühne. Denn noch nie zuvor präsentierte sich die heimische Röster-Szene so geballt in diesem Ausmaß. Die Besucher kommen zudem in den Genuss von spannenden Kaffee-Reisen nach Kolumbien, Indonesien, Südafrika und in die ganze Welt. Experten zeigen, was alles benötigt wird für eine perfekte Tasse Kaffee. Dazu warten neue Wettkämpfe – wie die österreichische Aeropress Meisterschaft, der Latte Art Throwdown und die Mission des Festivals, die Barista-Team-Challenge – sowie Open-Air Live Konzerte und beste Kulinarik.

Live-Musik und Kulinarik im Freien

Heuer verzaubern die Gastronomie und das Entertainment aufgrund der besonderen Situation im Freien am Vorplatz der Ottakringer Brauerei. Die besten Singer-Songwriter der letzten Jahre wie natürlich die „All Star Vienna Coffee Festival Band“ treten dieses Jahr wieder live auf und unterhalten die Besucher mit lebendigen Auftritten an allen drei Tagen. Kaffee-Drinks, Ottakringer Bier, Demeter-Weine und vieles mehr erwartet die Besucher bei der Outdoor-Bar im Freien. Für die Genießer bieten Urban Streetfood-Trucks ihre Fleisch-Klassiker, regionale Delikatessen, experimentelle Gerichte wie vegane- und glutenfreie Alternativen.

Ticketpreise

Tickets ab sofort erhältlich unter www.viennacoffeefestival.cc und bei Ö-Ticket.

Online sowie Tageskasse: Regulär 15,00 Euro; *Ermäßigt 13,00 Euro

*Ermäßigung: Schüler, Studenten, Personen mit besonderen Bedürfnissen und Begleitperson, SCA-Mitglieder (gegen Vorweis des jeweils gültigen Ausweises)

Freier Eintritt für Kinder bis 12 Jahre.



Vienna Coffee Festival

Freitag, 8. Oktober - Sonntag, 10. Oktober 2021

Publikum: Fr ab 14-20 Uhr, Sa 10-20 Uhr, So 10-18 Uhr

B2B-Day (ausschließlich Industrie, Handel, Presse): Fr 10-14 Uhr

Ottakringer Brauerei // Ottakringer Platz 1 // A-1160 Wien

https://www.viennacoffeefestival.cc

Rückfragen & Kontakt:

DREAMS HAPPEN - Michael Pech Kommunikation & PR

+43(0)660 5628067

presse @ viennacoffeefestival.cc