IST Lecture über die molekularen Grundlagen von Schlafbedarf und Schlaf

Klosterneuburg (OTS) - Die Plätze in der Raiffeisen Lecture Hall sind limitiert, 3G Nachweis ist erforderlich.

Wann? Dienstag, 21. September 2021 | 17:30 Uhr - 18:30 Uhr

Was? Mechanism for balancing sleep need and sleep

Wer? Gero Miesenböck, Universität Oxford

Wo? Raiffeisen Lecture Hall, IST Austria, Am Campus 1, 3400 Klosterneuburg sowie Online via Live Stream

Anmeldung unter www.ist.ac.at/ist-lecture

Lebensnotwendig und doch rätselhaft: Der Schlaf und seine Funktionen müssen im Gehirn molekulare Spuren hinterlassen. Die Forschung gewährt uns nun Einblick in die Schlafkontrollsysteme des Gehirns, welche diese molekularen Spuren verarbeiten. Langsam beginnen wir die Natur des Schlafdrucks zu verstehen: Wie er sich aufbaut und wieder abgebaut wird. Diese Fortschritte verdanken wir auch den Methoden der Optogenetik, deren Anfänge die englischsprachige IST Lecture in Form von persönlichen Anekdoten streifen wird.



Gero Miesenböck ist ein österreichischer Neurophysiologe und gilt als der Begründer der Optogenetik. Er studierte an der Universität Innsbruck und der Universität Umeå in Schweden und schloss 1993 sein Studium an der Medizinischen Fakultät der Universität Innsbruck ab. Miesenböck erhielt zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen, darunter den Brain Prize 2013. Im Jahr 2015 wurde er zum Fellow der Royal Society gewählt.



Url: https://ist.ac.at/de/news-events/event/?eid=3261

Rückfragen & Kontakt:

IST Austria

Patrick Müller

Media Relations Manager

+ 43 2243 9000 1219

patrick.mueller @ ist.ac.at

https://ist.ac.at/de/presse/