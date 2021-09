Park View: Stilvolle Altbauwohnungen und moderne Dachgeschoßwohnungen am Einsiedlerpark

Verkaufsstart für 17 exklusive Eigentumswohnungen in 1050 Wien

Wien (OTS) - Die 3SI Immogroup hat die Revitalisierung des Stilaltbaus Park View in der Einsiedlergasse 27 in Wien Margareten abgeschlossen. Insgesamt 17 exklusive Eigentumswohnungen – 13 hochwertig sanierte Altbauwohnungen und vier moderne Dachgeschoßwohnungen kommen nun in den Verkauf.

Im Herzen des 5. Bezirks, zwischen Einsiedlerpark und dem Park Am Hundsturm gelegen, trägt das historische siebengeschoßige Eckhaus den bezeichnenden Namen „Park View“. In dem Jahrhundertwendehaus sind jetzt 13 hochwertig sanierte Altbauwohnungen und vier moderne, großzügige Dachgeschoßwohnungen harmonisch miteinander vereint. „ Park View, ein ungemein charmantes, historisches Eckzinshaus, in dessen Revitalisierung wir einen hohen sechsstelligen Betrag investiert haben, bietet hochwertigen, exklusiven Wohnraum je nach Geschmack und Bedarf “, beschreibt Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup, sein neuestes Altbauprojekt.

Hochwertige Wohnungen im Alt- & Neubau

Beinahe jede der 17 exklusiven Eigentumswohnungen mit 1 – 4 Zimmern (von 30 bis 125 Quadratmeter) verfügt über traumhafte Loggien und Terrassen. Beim Betreten der Räume in den Regelgeschoßen machen bis zu 3,40 Meter hohe Decken mit Stuckelementen, Doppelflügeltüren und klassischem Fischgrätparkett aus Eichenholz den typischen Charme des historischen Altbauflairs erlebbar. Gleichzeitig beeindrucken die Wohnungen mit durchdachten Grundrissen. Die hochwertigen Fenster mit 2-fach-Verglasung sorgen für angenehmes Raumklima und sparen Energie. In den Bädern finden sich ausgewählte Sanitärprodukte namhafter Hersteller und die Soundanlage mit in der Decke integrierten Lautsprechern verspricht stimmungsvolle Wohlfühl-Atmosphäre auf Knopfdruck.

Im darüber liegenden Dachgeschoß-Neubau sorgen großzügige Wohnungen mit Grünblick ebenfalls für ein besonderes Wohngefühl. Die zukünftigen Bewohner genießen komfortable Fußbodenheizungen und Klimaanlage sowie das Smart-Home-System von Button – Intelligent Living. Damit lassen sich Beleuchtung, Heizung, Klimaanlage und Beschattung zentral und via iPad steuern. Zusätzlich bieten sämtliche Wohnungen im Park View einen ausgezeichneten Energiewert (HWB 41,4 kWh/qm im Regelgeschoß bzw. 32,9 kWh/qm im 4. Stock und Dachgeschoß).

Grüne Oasen und urbanes Trendviertel

Genauso außergewöhnlich wie die Wohnungen des Stilaltbaus ist auch die Lage des Park View. Neben den angrenzenden Parks (Einsiedlerpark mit Familienbad, Park am Hundsturm, Bruno-Kreisky-Park) locken Trendviertel wie das Schlossquadrat oder die Gegend rund um die Margaretenstraße und den Siebenbrunnenplatz mit seinem Wochenmarkt. In unmittelbarer Nähe finden sich gemütliche Cafés, hippe Lokale und zahlreichen Shops mit kleinen, aber feinen Mode-Labels. Hier in Margareten trifft modernes Lebensgefühl in ganz besonderer Weise auf den Wiener Charme.

„ Ein absoluter Pluspunkt von Park View ist ohne Frage dessen Lage “, betont Gerhard Klein, Geschäftsführer von 3SI Makler. „ Durch die umfassende öffentliche Verkehrsanbindung gelangt man schnell in alle Bereiche der Stadt. Rund 5 Minuten Fußweg entfernt befindet sich die U4-Station Margaretengürtel sowie zahlreiche weitere Straßenbahn- und Buslinien-Stationen wie etwa die Linien 6, 18, 12A, 14A. Ab 2028 ermöglicht außerdem die aktuell noch in Bau befindliche U2-Station Reinprechtsdorfer Straße einen weiteren schnellen und direkten Weg ins Wiener Stadtzentrum! “

Weitere Informationen zu „Park View“: www.park-view.at, kontakt@park-view.at sowie unter +43 800 700 189.

ECKDATEN

„Park View“

Einsiedlergasse 27, 1050 Wien

17 exklusive Eigentumswohnungen am Einsiedlerpark

13 Eigentumswohnungen im Regelgeschoß, 4 beeindruckende Wohnungen im Dachgeschoß

Neubau- und Altbauwohnungen

Revitalisierter Stilaltbau im Herzen des 5. Bezirks am Einsiedlerpark | hochwertige Ausstattung | Fischgrätparkett, Kassettentüren, Soundsystem im Bad | Fußbodenheizung und Klimaanlage im Dachgeschoß | traumhafte Loggien und Terrassen

1- bis 4-Zimmerwohnungen

Wohnflächen: 30 m2 – 125 m2

Kaufpreis: EUR 225.000,- bis EUR 985.000,-

Weitere Informationen: www.park-view.at

Verkauf: 3SI Makler & Gebrüder Riha

Eigentümer: 3SI Immogroup



Über die 3SI Immogroup

Die 3SI Immogroup ist ein seit drei Generationen bestehendes Wiener Familienunternehmen, das sich auf die Revitalisierung und Entwicklung von Zinshäusern sowie den hochwertigen Ausbau von Dachböden spezialisiert hat. Neben der Sanierung historischer Bausubstanz trägt die 3SI Immogroup als Bauträger seit Jahren auch aktiv zu nachhaltiger Wohnraumschaffung im Neubausegment bei.

Das Familienunternehmen mit neuem Sitz in der Tegetthoffstraße 7 zwischen Oper und Albertina hält aktuell rund 100 Zinshäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern in seinem Bestand. Mit vierzig MitarbeiterInnen und jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich zählt die 3SI Immogroup zu den führenden Projektentwicklern in Wien und Graz.

