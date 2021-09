Kampagnenstart #lovemyvhs

Die österreichischen Volkshochschulen sind der Treffpunkt für Weiterbildung und motivieren dazu, die eigenen Talente zu entdecken

Wien (OTS) - Die österreichischen Volkshochschulen sind die erste Anlaufstelle für qualitative Bildungsangebote und gleichzeitig Treffpunkt für vielseitige Interessen und Talente. An 824 Orten mit rund 60.000 Kursen und Veranstaltungen begegnen sich jährlich bis zu 760.000 Menschen mit Freude an persönlicher Weiterentwicklung. „Bildung bringt uns immer weiter – egal, wie alt wir sind oder woher wir kommen. Die Volkshochschulen bieten österreichweit leistbare Kurse, die Freude am Lernen vermitteln und Orte der Kommunikation und des Miteinanders schaffen. Mit dieser Kampagne wollen wir gemeinsam über Bundesländergrenzen hinweg aufzeigen, wie viele Möglichkeiten Volksbildung bietet und dazu motivieren, die eigenen Chancen zu ergreifen und etwas Neues zu entdecken“, meint Gerhard Bisovsky, Generalsekretär des Verbands Österreichischer Volkshochschulen.

Mit Elan in den Herbst

Von Sprachkursen über die Erweiterung beruflicher Kompetenzen bis hin zu unzähligen Gesundheits- und Aktivkursen und sogar Lehrabschlüssen – an 824 Standorten in ganz Österreich bieten die Volkshochschulen ein umfassendes Angebot an allen erdenklichen Weiterbildungsmöglichkeiten.

Auch das Onlineangebot der Volkshochschulen kann sich sehen lassen: Es macht mittlerweile rund 15 % der Kurse aus und wird ständig erweitert. Hybride Formate ermöglichen außerdem einen flexiblen Kursbesuch: Ob in Präsenz oder online entscheiden die Lernenden selbst.

Mit Sicherheit erfolgreiche Weiterbildungen

Das Herbstsemester 2021 beginnt und endlich sind auch wieder Präsenzkurse unter Einhaltung der geltenden Bestimmungen möglich. Weil die Gesundheit von Teilnehmerinnen und Kursleiterinnen an erster Stelle steht, wird an den österreichischen Volkshochschulen besonders darauf geachtet, ein sicheres Lernumfeld für alle zu schaffen. Ein Kursbesuch ist unter Einhaltung der „3-G-Regel“ (getestet, geimpft oder genesen) möglich. Einige Standorte bieten zudem Testmöglichkeiten.

Die Kampagne #lovemyvhs

Die österreichischen Volkshochschulen sind die regionalen Bildungsanbieter Österreichs. Hier treffen sich Menschen mit ähnlichen Interessen, Zielen und der Freude an persönlicher Weiterentwicklung. Die Kampagne #lovemyvhs motiviert die in Österreich lebenden Menschen, die Weiterbildungsangebote aktiv zu nutzen und zeigt die Volkshochschulen als Treffpunkt individueller Möglichkeiten voller Vielseitigkeit.

Die Kampagne besteht aus drei Videoanimationen zu den Themen ‚Leidenschaft trifft Kompetenz‘, ‚Gemeinschaft trifft Spaß‘ und ‚Talent trifft Neugierde‘. Für den Radiospot – eine akustische Reise durch Österreich – wurden unterschiedliche Stimmen mit regionaler Färbung aufgenommen. Ergänzt werden Video und Audio durch Sujets für Print- und digitale Medien sowie Social Media.

Um den regionalen Charakter der österreichischen Volkshochschulen aufzuzeigen, wurden alle Kampagnenelemente bundeslandspezifisch adaptiert. Initiator und Auftraggeber dieser Kampagne ist der Verband Österreichischer Volkshochschulen.

