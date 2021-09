#dif21: Lehre am Donauinselfest

In wenigen Tagen startet das #dif21 Festivalwochenende. Die Arbeiten sind bereits voll im Gange. Heuer unterstützen auch Lehrlinge – Stadtrat Peter Hanke hat sie heute besucht.

Wien (OTS/SPW) - Bühne, Licht, Sound und Multimedia – alles muss passen für die perfekte Show am Donauinselfest. Dahinter stecken viel Know-how und Technik, die im Lehrberuf von Veranstaltungstechniker*innen vermittelt werden. Dabei darf die Praxis nicht fehlen, die nun vier Lehrlinge der Concept Solutions Veranstaltungstechnik GmbH beim Auf- und Abbau der Ö1 Kulturbühne beim 38. Wiener Donauinselfest sammeln und dabei auch tatkräftig unterstützen. Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke besuchte sie heute beim Bühnenaufbau.

„Die Wiener Veranstaltungsbranche und dementsprechend auch die Lehrlingsausbildungen dieser Branche haben sehr unter der COVID-19-Pandemie gelitten. Ich begrüße daher Initiativen wie das #dif21 Lehrlingsprojekt sehr. Der Wiener Wirtschaftsstandort braucht einzigartige und professionell durchgeführte Veranstaltungen und dementsprechend hervorragende sowie hochqualifizierte Fachkräfte“, sagt Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke.

Unterstützung für Lehrlinge und Lehrausbildungsbetriebe in Wien

Die Stadt Wien unterstützt mit dem Wiener Lehrlingspaket Lehrlinge wie Ausbildungsbetriebe tatkräftig, damit mehr Lehrverhältnisse abgeschlossen werden. Mehr junge Menschen erhalten eine hochwertige Ausbildung und die Betriebe können ihren Fachkräftebedarf im Aufschwung schon jetzt sichern. Insgesamt investiert die Stadt über den waff – Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds für das Lehrlingspaket 18,6 Millionen Euro.

#dif21 Lehrlingsprojekt #wieniezuvor

Die vier angehenden Veranstaltungstechniker*innen haben auf der Donauinsel alle Hände voll zu tun. Sie unterstützen beim Aufbau bzw. Zustellen der Ö1 Kulturbühne. Bereits im Zuge ihrer Ausbildung lernen sie alles über Elektrotechnik, Signaltechnik, Licht- und Tontechnik – Know-how, das sie nun bei der Beleuchtung und Beschallung der DIF-Bühne einbringen und erweitern. Ganze zwei volle Tage sind sie mit dieser Aufgabe beschäftigt und ermöglichen allen DIF-Fans damit großartige Shows.

Einer der drei Schwerpunkte des diesjährigen Donauinselfests ist Respekt. Damit möchten die Veranstalter*innen all jene in den Fokus stellen, die in der Corona-Pandemie Herausragendes geleistet haben und nach wie vor leisten. Besonders junge Menschen wurden von den Herausforderungen, die COVID-19 mit sich brachte, getroffen und mussten Einschränkungen im privaten aber vor allem auch im schulischen Umfeld und bei Ausbildungen hinnehmen. Um auch hier ein Zeichen für das respektvolle Miteinander zu setzen, startete das Donauinselfest heuer erstmalig ein Lehrlingsprojekt für Veranstaltungstechniker*innen.



Das Donauinselfest

Das Wiener Donauinselfest ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Bereits seit 38 Jahren wird auf der Donauinsel ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm geboten. Das Fest steht seit jeher für sozialen Zusammenhalt, ein leistbares und modernes Wien sowie den respektvollen Umgang miteinander. www.donauinselfest.at

Die fünf Presenting Partner des Donauinselfests 2021 sind: Wien Energie, UniCredit Bank Austria, Österreichische Lotterien, Wien Holding und Wiener Städtische Versicherung

Bildmaterial finden Sie unter https://www.flickr.com/photos/donauinselfest/albums

Rückfragen & Kontakt:

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit und Public Affairs GmbH

Nele Renzenbrink

Tel.: +43 1 59932-26

presse @ donauinselfest.at