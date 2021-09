SPÖ Kärnten: Wir kümmern uns um die großen und kleinen Sorgen des Alltags!

Kaiser, Sucher: Erhöhung Kinderstipendium - nächstes Etappenziel auf dem Weg zur kinderfreundlichsten Region Europas erreicht

Klagenfurt (OTS) - Zum heutigen Schulstart konnte Landesparteivorsitzender LH Peter Kaiser erfreuliche Nachrichten vom Kärnten Kinderstipendium überbringen - durch die neuerliche Erhöhung bzw. Anpassung an die Teuerungsrate, werden nun zwei Drittel der durchschnittlich vorgeschriebenen Elternbeiträge refundiert. Weitere Themen des ersten Landesparteivorstandes der SPÖ Kärnten nach der Sommerpause: „Die „Sorgenfrei-Kampagne“ der SPÖ Kärnten, eine Bildungsoffensive für den Pflichtschulbereich, ein verpflichtendes Sozialjahr für Asylwerber*innen, SPÖ Bauern Kärnten und das Familienfest der SPÖ Kärnten, dass vergangenes Wochenende stattgefunden hat.

„Kinder sind der wichtigste Schatz unserer Gesellschaft. Darum bin ich sehr froh, dass wir mit diesem Herbst die vorletzte Etappe des Kinderstipendiums starten. Mit dem Start des Kindergartenjahres 2021/22, werden zwei Drittel der durchschnittlich vorgeschriebenen Elternbeiträge refundiert, im Kindergartenjahr 2022/23 - dem letzten Etappenziel, was die Finanzierung unserer frühkindlichen Bildungseinrichtungen betrifft - wollen wir, dass diese Förderung zu 100 Prozent direkt bei den Eltern ankommt“, so LH Peter Kaiser, der in diesem Zusammenhang auch die gute Zusammenarbeit mit den Sozialpartnern sowie dem Städte, - und Gemeindebund betonte: „Wir verfolgen alle dasselbe Ziel und gemeinsam werden wir Mittel und Wege finden, die Finanzierung des Kinderstipendiums im kommenden Jahr sicherzustellen.“ Kaiser verwies ebenso auf die laufenden Arbeitsgruppen, die einerseits eine sukzessive Reduzierung der Gruppengrößen in den elementarpädagogischen Einrichtungen zum Ziel hat, zum andern: „Müssen wir den Beruf der Elementarädagog*innen und Betreuer*innen weiter attraktiveren, durch bessere Bezahlung aber auch bessere Arbeitsbedingungen.“

Kaiser hält darüber hinaus fest, dass es eine - vom Bund angestoßene - Offensive für den Pflichtschulbereich geben soll, auch um den Trend des häuslichen Unterrichtes entgegen zu wirken. „Es kann Ausnahmesituation geben die häuslichen Unterricht bedingen. Wir müssen aber in erster Linie ans Kindeswohl denken - und für das soziale Leben und Erleben ist die Schule essentiell für Kinder“, so Kaiser. So verwies der Landeshauptmann auch darauf, dass in Kärnten der Schulunterricht im kommenden Schuljahr, so weit wie möglich, in Präsenz stattfinden soll. Sollte es zu einem Steigen der Infektionszahlen durch den Schulstart kommen, was zu erwarten ist, verweist der Landeshauptmann auf das deutsche Modell, dass zu überlegen wäre: Bei einer Infektion nur den Sitznachbarn und nicht die ganze Klasse nach Hause zu schicken und sich nach 5 Tage „freitesten“ zu können, satt nach 10.

Der wichtigste Appell des Landeshauptmannes für ein gelungenes Schuljahr: „ Ein wichtiger Beitrag, die unter 12jährigen zu schützen, ein wichtiger Beitrag den jeder für die Gesellschaft leisten kann, ist die Vollimmunisierung.“



Noch ein weiteres Thema des Landesparteivorstandes war der, von Peter Kaiser bereits einige Male aufgeworfene Vorschlag, Menschen mit einer Aufenthaltsberechtigung in Österreich zu einem Sozialjahr zu verpflichten. „Eingebettet in eine Gemeinschaft lernt man die Sprache und die Umgangsformen. Der Stellenwert in der Gesellschaft steigt, weil man dem Land etwas zurückgibt - auch das Selbstwertgefühl der Menschen die über dieses Sozialjahr, Beschäftigung und Kontakt zur heimischen Kultur haben, steigt,“ so Kaiser.

„Wir kümmern uns um die Menschen, um ihre Sorgen, das ist unser politischer Auftrag, das wollen wir mit der „Sorgenfrei“-Kampagne zum Ausdruck bringen. Wir sorgen für ein Land, in dem man seine Träume erfüllen kann – von der frühen Kindheit bis ins hohe Alter. Das beginnt beim freien Zugang in Bildungseinrichtungen, zieht sich über leistbare Wohnungen, gesunde Umwelt und sauberes Trinkwasser bis hin zu maßgeschneiderter Unterstützung, damit man in den eigenen vier Wänden selbstständig bis ins hohe Alter leben kann“, so präsentierte SPÖ Kärnten LGF Andreas Sucher noch einmal die Eckpunkte der „Sorgenfrei“-Kampagne.

„Das Kinderstipendium ist die Kärntner Garantie dafür, dass jedes Kind in Kärnten, egal wie dick die Brieftasche der Eltern ist, einen adäquaten Kinderbildungs, - und Betreuungsplatz erhält. Egal ob Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung oder Arbeiterkammer - wir alle stimmen überein, und es ist auch hinlänglich belegt, dass jeder Euro der in Kinderbildung investiert wird, ein gutes Investment ist, eine Investition die in Zukunft Früchte trägt“, so Sucher. Darüber hinaus, so der Landesgeschäftsführer, ist die politische Umsetzung eines Rechtsanspruches auf eine ganztägige und ganzjährige Kinderbetreuung, längst überfällig.

Zum Start des Schuljahres fokussiere die „Sorgenfrei“-Kampagne natürlich auf das Kinderstipendium und das sorgenfreie Aufwachsen in Kärnten so Sucher, doch sorgenfrei leben in Kärnten habe viel Aspekte - eine gesunde Ernährung ein ausgewogener Umgang mit unser Natur- und Kulturlandschaft gehöre genauso dazu, so Sucher und verweis damit auf die im Herbst stattfindende Wahl in der Landwirtschaftskammer. Die SPÖ Bauern Kärnten und Spitzenkandidat KR Franz Matschek stehen für eine konsumentenorientierte, sozial nachhaltige und umweltgerechte Agrarpolitik - „damit die Kärntner*innen sorgenfrei genießen können, was in Kärntner Landwirtschaften produziert wird,“ so Sucher.

„850 Besucher versammelten sich vergangenen Samstag, nach der erzwungenen Pause letztes Jahr wieder am Klagenfurter Friedelstrand um gemeinsam das Familienfest der SPÖ Kärnten zu feiern“, berichtete Sucher noch vom vergangenen Wochenende. Groß und Klein freuten sich über das bunte Familienprogramm bei guter Stimmung, Sonnenschein und einem überraschenden Stargast: Alfons Haider wurde mit lautstarken Applaus von den Gästen begrüßt. Haider ließ es sich nicht nehmen in bester „Starnacht“-Manier den Landesparteivorsitzenden anzumoderieren und auf die „Bühne“ zu bitten.

