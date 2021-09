Medizinischer Fachkongress "Ambulanz trifft Klinik" als Präsenzveranstaltung nach dem 3G-Prinzip (FOTO)

Berlin (ots) - Am vergangenen Wochenende, vom 2.-4.9.21 fand der Fachkongress "Ambulanz trifft Klinik" für niedergelassene und klinikangestellte Frauenärzte und Frauenärztinnen aus Berlin und Brandenburg als Präsenzkongress in einem Tagungszentrum in Rheinsberg, Brandenburg statt. Über 300 Ärzte und Ärztinnen und medizinisches Personal nahmen teil, eine große Industrieausstellung mit Pharmafirmen und Dienstleistern aus dem Gesundheitswesen fand parallel mit 43 Ausstellenden statt.

Alle Teilnehmenden wurden bei Ankunft einer Schnelltestung auf eine mögliche Coronainfektion unterzogen - und so wurden insgesamt 380 Schnellteste durchgeführt und zusätzlich Impfstatus bzw. "Genesenenstatus" erfasst. Da alle Testergebnisse negativ ausfielen, konnten Besucher und Aussteller in den Tagungsräumen ohne Mundschutz fachliche Gespräche führen und miteinander diskutieren- die gegenseitige Rücksichtnahme bot zusätzlich den besten Schutz vor auftretenden Neuinfektionen.

Ein gutes Beispiel für "sicheres coronafreies" Miteinander, welches nach dem 3G-Prinzip und nicht zuletzt durch Testsponsoring einer Berliner Apotheke möglich war. Vielen Dank.

Ambulanz trifft Klinik

Geschäftsführung Dr.med. Susanne Hampel

Rückfragen & Kontakt:

Dr. med. Susanne Hampel

www.ambulanz-trifft-klinik.de



Dr.med. Susanne Hampel

Frauenarztpraxis Leipziger Str. 43 in 10117 BERLIN

Tel. 030/22002990 Fax 030/2043358

MVZ Frauenheilkunde HAMPEL GmbH

Müggelheimer Damm 264 12559 BERLIN

Tel. 030/65075456 Fax 030/65075461 mail: gynmueggelheim @ t-online.de

ATK GbR Hauptgesellschafterin Müggelheimer Damm 264 in 12559 BERLIN