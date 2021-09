"Love Island": Kampf um Domenik und eine klare Ansage von Sylvie Meis an die Islander (FOTO)

Die Qual der Wahl: Lisa und Kendra stehen beide auf Domenik

Sylvie Meis vor der Villatür: Die nächste Paarungszeremonie steht an

"Love Island", heute, 13. September 2021, 22:15 Uhr

Es ist aber auch kompliziert gerade auf der Insel der Liebe: Dennis' Family findet Lisa toll, die will aber nur Domenik. Genauso wie Kendra. Und auf wen stehen eigentlich Jess, Selina und Jannik? Die acht Villa-Singles haben sich alle emotional verrannt. Wie gut, dass sich wenigstens Isabell und Robin immer näher kommen. Und noch besser, dass am Abend der "Love Guard" Sylvie Meis der Chaos-Truppe mit einer Paarungszeremonie in Sachen Liebe auf die Sprünge hilft.

Lisa oder Kendra: Wer macht das Rennen um Domeniks Herz?

Lisas Herz hängt einfach an Domenik! "Wenn ich ehrlich zu mir bin, weiß ich, was ich will. Das hat sich die ganze Zeit hier nicht geändert", gesteht Lisa. Der Vibe zu Dennis ist weg. Es gibt nur noch einen Islander für die Blondine: "Für mich ist hier die Nummer eins einfach Domenik! Aber er muss auf mich zukommen. Er weiß es, er wird spüren, dass da noch was da ist!" Gelegenheit den entscheidenden Schritt in Richtung Lisa zu machen, hätte Domenik am Abend bei der nächsten Paarungszeremonie. Doch da ist ja auch noch Kendra, die ihn will. Anders als Lisa, wartet die Granate nicht ab, sondern greift bei Domenik an. "Ich will wissen, wie du dich fühlst, denn ich denke zwischen uns beiden könnte es was werden. Wenn ich dich anschaue, da ist dieses Kribbeln. Ich will dich!", so die Studentin offensiv.

Sylvie Meis liest den Islandern die Leviten

"Ich habe alles gesehen. Ihr macht mich alle fertig! Alle!", so Sylvie Meis zu den Islandern. "Ich habe euch lachen gesehen, ich habe euch weinen gesehen, aber ich habe euch viel zu wenig knutschen gesehen." "Love Guard" Sylvie nimmt sich Dennis vor. "Jedes Mal wenn dir eine Frau näher kommt, höre ich nur: Ich brauche mehr Zeit. Dennis, was hast du dir vorgestellt, als du dich für 'Love Island' beworben hast?" Dennis: "Das man ein bisschen mehr Zeit hat!" Sylvie wird energisch: "Aber Dennis, hier gibt es keine Zeit!" Und deshalb startet auch die dritte Paarungszeremonie zügig: "Sechs wunderschöne Frauen, sechs verflucht hübsche Männer - da muss doch was gehen! Islander, ihr habe heute die Chance euch neu zu ordnen", so Sylvie Meis. Wer pickt sich wen bei der Paarungszeremonie? Wer schläft danach mit wem in einem Bett? Und für welche Islanderin entscheidet sich am Ende der heiß umworbene Domenik?

"Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe", immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

Die Folgen sind nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe"

RTLZWEI verlängert mit "Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe" den Sommer. Eine Gruppe abenteuerlustiger Singles erlebt in einer luxuriösen Villa eine legendäre Zeit voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive "Love Island"-App maßgeblich beeinflussen. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.

