Die „Soko Kitzbühel“ startet ins Finale

Außerdem am 14. September in ORF 1: Die „Soko Donau“ ermittelt in einem Entführungsfall

Wien (OTS) - Die am längsten laufende ORF-Krimiserie startet in die allerletzte Saison, wenn ab 14. September 2021, jeweils Dienstag um 20.15 Uhr, 13 neue „Soko Kitzbühel“-Folgen auf dem Programm von ORF 1 stehen. Gleich zum Auftakt der 20. Staffel des ORF-Krimihits bekommen es Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Heinz Marecek, Andrea L’Arronge, Veronika Polly und Felix Kreutzer mit der titelgebenden „Home Invasion“ zu tun, nachdem das Haus eines Juweliers überfallen wird. Gefragt ist auch der kriminalistische Spürsinn der „Soko Donau“, wenn um 21.05 Uhr ein achtjähriger Bub aus dem Weingarten seines Vaters entführt wird.

Mehr zum Inhalt:

„Soko Kitzbühel: Home Invasion“ (Dienstag, 14. September 2021, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit Jakob Seeböck, Julia Cencig, Ferry Öllinger, Heinz Marecek, Andrea L’Arronge, Veronika Polly und Felix Kreutzer sowie u. a. Harald Schrott und Doris Hindinger in Episodenrollen; Regie: Rainer Hackstock

Das Haus des Juweliers Richard Krimmler (Harald Schrott) und seiner Familie wird überfallen, die Familienmitglieder werden gefesselt, Krimmler wird dazu gezwungen, den Code für den Safe preiszugeben. Er kann sich schließlich befreien und erschießt einen der Räuber in Notwehr. Im Laufe der Ermittlungen stellt sich heraus, dass Krimmlers Neffe an dem Überfall beteiligt war, und die tiefen Risse in der Familie werden immer deutlicher. Richards Ehefrau Karin (Doris Hindinger) versucht, ihre Familie zusammenzuhalten, doch dann beginnt sich auch noch Tochter Sophie (Johanna Mahaffy) merkwürdig zu verhalten.

„Soko Kitzbühel“ ist eine Koproduktion von ORF und ZDF, hergestellt von Gebhardt Productions.

Flimmit zeigt alle Folgen der Jubiläumsstaffel von „Soko Kitzbühel“ bereits jetzt schon auf www.flimmit.at.

„Soko Donau – Die Entführung des Markus P.“ (Dienstag, 14. September, 21.05 Uhr, ORF 1)

Mit Michael Steinocher, Stefan Jürgens, Lilian Klebow, Brigitte Kren, Maria Happel, Helmut Bohatsch und Paul Matic; Regie: Olaf Kreinsen

Der achtjährige Markus wird im Weingarten seines Vaters in Gumpoldskirchen entführt. Nach der Geldübergabe kommt es zum Drama:

Der von Simon (Michael Steinocher) beschattete Kidnapper stirbt, als er ungebremst in eine Brücke fährt. Der nicht vorbestrafte Täter kann identifiziert werden. Es ist der 23-jährige Benni Koslik, dessen Mutter Miriam (Doris Hindinger) ebenfalls in Gumpoldskirchen wohnt. Ist sie die Komplizin ihres Sohnes und weiß, wo das Kind versteckt ist? Die Zeit läuft. Wird die „Soko“ den entführten Buben finden? Und wenn ja, wird er noch am Leben sein?

„Soko Donau“ ist eine Produktion von Satel Film in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien, den Ländern Oberösterreich und Niederösterreich sowie von Cinestyria Filmcommission and Fonds und der Filmcommission Graz.

