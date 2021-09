NEOS zu Schulstart: Offene Schulen müssen oberste Prämisse sein

Künsberg Sarre: „Ich erwarte mir nicht nur eine Garantie für offene Schulen, sondern auch eine Verkürzung der Quarantäne. Offene Schulen mit leeren Klassen bringen niemandem etwas.“

Wien (OTS) - Anlässlich des Schulbeginns in ganz Österreich fordert NEOS-Bildungssprecherin Martina Künsberg Sarre erneut eine Garantie für offene Schulen: „Nach 18 Monaten Pandemie ist für NEOS klar: Schulen und Kindergärten müssen offenbleiben. Es ist höchste Zeit, die Schule aus einem rein epidemiologischen Krisenmanagement herauszuholen und eine mutige, chancengerechte und zukunftsorientierte Bildungspolitik abseits von Infektionszahlen umzusetzen, die den Namen ,Neustart‘ auch verdient."

In diesem Zusammenhang sei es dringend notwendig, die Quarantäne zu verkürzen. „Bildungsminister Faßmann und Gesundheitsminister Mückstein müssen hier rasch zu einer Einigung kommen: Offene Schulen mit leeren Klassen bringen niemandem etwas. Solange ganze Klassen bei einem Fall zwei Wochen lang in Quarantäne geschickt werden und Schulen auch noch unterschiedlich strenge Regelungen beschließen können, wird Home Schooling leider Alltag bleiben. Das kann nicht im Sinne der beiden Minister sein“, so Künsberg Sarre, die die Forderung nach einer kürzeren Quarantäne unterstützt. „In Deutschland beispielsweise dauert die Quarantäne nur fünf Tage. Die Herren Minister sollen sich bitte rasch an einen Tisch setzen und an den Quarantäneregeln feilen, bevor wieder hunderte Kinder und ihre Eltern wochenlang daheim sitzen müssen. Welche schwerwiegenden Folgen das haben kann, haben wir in den vergangenen Monaten gesehen. Wir können die Pandemiebekämpfung nicht weiter über die Kinder machen, nur weil die Regierung die ausreichende Durchimpfung der Erwachsenen über den Sommer nicht hinbekommen hat.“

