Pressekonferenz: „Deck 50“ – Der neue Ort für Wissenschaftskommunikation am NHM Wien

Wien (OTS) - Mit dem Deck 50 eröffnet das Naturhistorische Museum Wien einen einzigartigen Innovations- und Experimentierraum als neue Plattform für Wissenschaftskommunikation. Das Deck 50 wurde zusammen mit dem Ars Electronica Future Lab konzipiert und bietet Raum für inspirierenden Austausch zwischen Forschenden und Besucher*innen in einem modernen, kommunikationsfördernden Ambiente, in dem die Zusammenhänge zwischen Forschung und Gesellschaft sichtbar und erlebbar gemacht werden sollen.

Am Donnerstag, 30. September 2021, um 10.30 Uhr lädt das Naturhistorische Museum Wien zu einer Presse-Präsentation ein.

Ort: Naturhistorisches Museum Wien, Deck 50 im 2. Stock, Maria-Theresien-Platz, 1010 Wien.

Einlass: Ab 10.00 Uhr beim Eingang des Museums.



Programm: ab 10.30 Uhr

Begrüßung und Einleitung zur Bedeutung von Wissenschaftskommunikation:

Dr. Katrin Vohland, Generaldirektorin und wissenschaftliche Geschäftsführerin des NHM Wien





Zum Konzept und zur Entstehung von Deck 50:

Mag. Iris Ott, Abteilungsleiterin Wissenschaftskommunikation





Die Programme und Formate auf Deck 50:

Mag. Ines Méhu-Blantar, Leiterin Deck 50

Danach:

Vermittler*innen des NHM Wien geben eine Vorführung der neuen Showformate auf Deck 50 – Dinoshow, Science Quiz und Mikrotheater.

Wissenschaftler*innen und das Deck 50- Team geben Einblicke in die partizipativen Stationen:

Dr. Andreas Kroh (Stellvertreter der Generaldirektorin, Geologisch-paläontologische Abteilung), Station „Meeresfrüchte“

Dr. Frank Zachos (1. Zoologische Abteilung), Station „Wolf“

Dr. Karina Grömer und Mag. Andrea Krapf (Prähistorische Abteilung), Station „Brettchenweben“

Zu weiteren Formaten:

Dr. Andreas Hantschk (Abteilung Wissenschaftskommunikation), Mikrotheater

Mag. Agnes Mair (Abteilung Wissenschaftskommunikation), Schulformate

Das Deck 50

Das Deck 50 ist ein neuer Ort der Wissenschaftskommunikation, der Wissenschaft und Gesellschaft miteinander verbindet. Besucher*innen sollen hier zum Mitmachen bei Forschung animiert werden, gleichzeitig öffnet sich das Museum mit diesem Raum noch mehr der Öffentlichkeit und fördert die gemeinsame Auseinandersetzung mit großen Themen wie das Mensch-Natur-Verhältnis. Die Angebote knüpfen an die Lebensrealität der Gäste an, der Input und das Wissen der Besucher*innen fließen auch in die aktuelle Forschung am Museum mit ein und finden sich in umwelt- und gesellschaftsrelevanten Forschungsprojekten schließlich wieder. „Wir wollen Faszination und Verantwortung der Forschung deutlich machen“, betont Dr. Katrin Vohland, Generaldirektorin des NHM Wien, und weiter „Der Austausch zwischen der Bevölkerung und der Forschung an diesem physischen wie auch virtuellen Ort unterstützt auch die Mission des Museums, einen signifikanten Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung in Österreich, Europa und der Welt zu leisten. Das Museum wird dabei als Sprachrohr und Ort dieses Austausches etabliert. Die Vorteile einer solchen Zusammenarbeit liegen vor allem in jenen Bereichen, in denen sich das praktische Wissen der Gemeinschaft mit dem systematisierten Wissen der Forschungsabteilungen überschneidet und kombiniert“, so die Generaldirektorin.

Diese Intentionen bestimmen auch die Architektur und das Erscheinungsbild des neuen Raumes: In der Begegnungszone befinden sich eine Tribüne mit Platz für bis zu 60 Personen sowie 4 interaktive Stationen mit Forschungsthemen und -objekten. Gegenüber der Tribüne befindet sich eine 11 Meter lange LED-Wand, die multimedial mit Shows, Science Quizzes und immersiven Welten bespielt wird. Auf der anderen Seite des Raumes lädt ein Labor-Bereich mit Schauvitrinen, Mikroskopen und Workshop-Material ein, Wissenschaft gemeinschaftlich zu erleben. Direkt darüber befindet sich ein großflächiges Workshop-Areal. Die Angebote des Deck 50 gliedern sich etwa in „Meet a Scientist“- oder Citizen Science-Formate, Science Quizzes, Mikrotheater, Dinoshows, verschiedene Schul-Workshops oder das Open Deck, in diesem Format kann das Publikum den Raum und die Stationen frei erkunden.

Das Deck 50 wurde gemeinsam mit dem Ars Electronica Future Lab und Jakob Illera (INSEQ Design) konzipiert und umgesetzt.

Das Naturhistorische Museum Wien lädt Sie bei dieser Presse-Präsentation ein, das Deck 50 und seine Formate gemeinsam zu entdecken.

