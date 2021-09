AVISO: Internationale Freiwilligeneinsätze 2020 - Rückschau und Ausblicke

Veranstaltung zum Ehrenamt am Montag, 20. September 2021, 17.00 Uhr im Parlament

Wien (PK) - Bei Freiwilligeneinsätzen engagieren sich Menschen freiwillig für mindestens drei Monate im Ausland im Bereich Soziales, Menschenrechte und Entwicklung. Die COVID-19-Pandemie brachte so wie in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen auch hier Einschnitte: Freiwillige wurden zurückgeholt, Einsätze wurden ausgesetzt oder abgeändert. WeltWegWeiser - eine Servicestelle für internationale Freiwilligeneinsätze und ein Projekt getragen von der Organisation "Jugend Eine Welt" - beleuchtet diese Trends im Bericht "Internationale Freiwilligeneinsätze 2020 - Rückschau und Ausblicke". Dieser Bericht wird am Montag, dem 20. September 2021, auf Einladung von Bundesratspräsident Peter Raggl im Parlament in der Hofburg präsentiert.

Eröffnungsworte kommen von Bundesratspräsident Raggl und Reinhard Heiserer von "Jugend Eine Welt". Nach der Präsentation des Berichts werden Freiwillige über Einsatzerfahrungen während des Corona-Jahres erzählen und über Vorbereitungen und Herausforderungen für kommende Freiwilligeneinsätze berichten.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Schwerpunktjahrs "Ehrenamt 2021" des Parlaments statt. Alle Informationen dazu unter www.parlament.gv.at/EHRENAMT.

Veranstaltung: Internationale Freiwilligeneinsätze 2020 - Rückschau und Ausblicke

Zeit: Montag, 20. September 2021, 17.00 Uhr

Ort: Hofburg, Großer Redoutensaal, Eingang Josefsplatz

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen und können sich unter medienservice @ parlament.gv.at anmelden. Im Interesse und zum Schutz aller Anwesenden wird auf die "3-G-Regel" hingewiesen. (Schluss) pst

