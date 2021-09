0,13 % positive Fälle bei 220.479 PCR-Testauswertungen

COVID Fighters entdeckten bei PCR Schultestungen in Wien, Niederösterreich und Oberösterreich 281 positive Fälle

Die Bilanz der ersten PCR-Schultestwoche: Wir haben mehr als 220.000 PCR-Tests der Schulen ausgewertet. 0,13 % davon waren positiv. Wichtig ist dabei auch, dass mit den PCR-Tests die COVID-19 Infektion schon in einem sehr frühen Stadium entdeckt werden kann - bevor es zur Ansteckungsgefahr kommt. Boris Fahrnberger, Geschäftsführer COVID Fighters

220. 479 Proben aus Wien, Niederösterreich und Oberösterreich analysiert -

281 ( 0,13%) positive Fälle

Im VAZ in St.Pölten, wo in einer Halle ein großes COVID Fighters Labor entstand, wurden in der vergangenen Woche insgesamt 220.479 Proben analysiert. Ausgewertet wurden PCR-Tests von Schülerinnen und Schülern in Niederösterreich, vom Sommerschulbetrieb in Oberösterreich sowie von Volks- und Sonderschulen in Wien. Bei den Auswertungen dieser drei Bundesländer waren insgesamt 281 Proben positiv.

PCR-Tests erkennen COVID-19 Infektion in sehr frühem Stadium

“Unsere qualitativ hochwertigen PCR-Tests erkennen eine COVID-19 Infektion bereits in einem sehr frühen Stadium, zu einem Zeitpunkt, wo die betreffende Person noch nicht ansteckend für andere Menschen ist. Das zeigt, dass die große PCR-Schultestaktion, die unbestritten auch eine große Herausforderung für uns alle ist, richtig in der Bekämpfung der Corona-Pandemie ist.” sagt Boris Fahrnberger, Geschäftsführer des medizinischen Testunternehmens COVID Fighters.

510.000 Proben in dieser Woche erwartet

Durch den Schulbeginn im Westen Österreichs und somit auch in Oberösterreich werden diese Woche zusätzlich Proben von 180.000 Schülerinnen und Schülern aus Oberösterreich ausgewertet. Insgesamt erwarten die COVID Fighters in dieser Woche somit 510.000 Proben zur PCR-Auswertung im Großlabor in Sankt Pölten. Wiens Volks-und Sonderschulen werden heute, Montag und Mittwoch getestet und ausgewertet. Niederösterreichs Schulen morgen, Dienstag. Oberösterreichs Schulen am Mittwoch.

