Buch-Vorstellung „Wiener Wind“ im Bezirksmuseum 4

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Wieden (4., Klagbaumgasse 4) geht am Mittwoch, 15. September, um 18.30 Uhr, die Präsentation des spannenden historischen Krimis „Wiener Wind“ los. In der Reihe „Wiedener Vorträge“ stellt Peter Autengruber den Kriminalroman von Simon Müllauer vor. Kurz zur Handlung: Im Jahr 1918 möchte ein Soldat Lebensmittel-Transporte eines Schwarzmarkt-Händlers überfallen und danach die Beute an Bedürftige in Wien abgeben. Der Eintritt ist frei. Spenden der Besucherinnen und Besucher nimmt das Museumsteam (Leiter: Philipp Maurer) gerne entgegen. Die aktuellen Corona-Regelungen sind vom Publikum zu befolgen. Auskünfte und Anmeldungen: Telefon 581 24 72 und E-Mail bm1040@bezirksmuseum.at.

Der historische Krimi „Wiener Wind“ aus dem Verlag „Federfrei“ hat einen Umfang von 175 Seiten und kostet im gut sortierten Fachhandel wohlfeile 12,90 Euro (ISBN 978-3-99074-118-4). Das auf Kriminalromane spezialisierte österreichische Verlagshaus ist unter der Telefonnummer 0681/104 357 33 erreichbar. Infos per E-Mail: office@federfrei.at.

Allgemeine Informationen:

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse