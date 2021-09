Call: Preis der Österreichischen Forschungsgemeinschaft für Wissenschaftsjournalismus

Die Österreichische Forschungsgemeinschaft (ÖFG) ruft den Preis der Österreichischen Forschungsgemeinschaft für Wissenschaftsjournalismus ins Leben.

Wien (OTS) - Der Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Öffentlichkeit ist ein zentrales Thema der Third Mission sowohl der universitären als auch der außeruniversitären Forschung. Denn Forschung, die nicht verstanden wird, wird als abgehoben und einem Selbstzweck dienend wahrgenommen.

Die Pandemie hat uns nachdrücklich vor Augen geführt, wie wichtig diese Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Öffentlichkeit ist. Die Vermittlungsaufgabe betrifft jedoch nicht nur die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschungen, sondern auch die Methoden des Erkenntnisgewinns. Oft erschließt sich jedoch die Bedeutung wissenschaftlicher Erkenntnisse, vor allem der Grundlagenforschung, einer breiteren Öffentlichkeit ohne entsprechende Fachkenntnisse nur sehr schwer und bedarf einer journalistischen Übersetzungsleistung.

Hier kann guter Wissenschaftsjournalismus einen entscheidenden Beitrag im Sinne der Akzeptanz von Forschung leisten!

Vor diesem Hintergrund ruft die ÖFG den Preis der Österreichischen Forschungsgemeinschaft für Wissenschaftsjournalismus ins Leben, der herausragende Beiträge in dieser Hinsicht würdigen soll.

Der Preis wird in den Kategorien Tageszeitungen, Magazine, Rundfunk-Beiträge, Fernseh- und Video-Beiträge ausgeschrieben und maximal ein Preis je Kategorie vergeben. Es ist auch möglich Artikel- oder Dokumentationsreihen (anstelle einzelner Beiträge) zu nominieren.

Es werden alle an Wissenschaft interessierten Personen, insbesondere auch Wissenschaftler*innen selbst, eingeladen Nominierungen vorzunehmen! Selbstnominierungen durch Journalist*innen sind nicht möglich.

Nominiert werden können Beiträge aus dem Zeitraum von 1.1.2021 bis 31.12.2021.

Nominierungen können bis zum 10. Jänner 2022 über die Homepage der ÖFG unter https://www.oefg.at/formular-preis-fuer-wiss-journalismus/ eingereicht werden.

Die Entscheidung über die Vergabe des Preises wird durch die Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats der ÖFG getroffen auf Basis eines Vorschlages eines Ausschusses des Beirats unter Beiziehung weiterer Wissenschaftler*innen.

Die Verleihung des Preises soll im Rahmen des nächsten ÖFG Workshops im April 2022 stattfinden.

