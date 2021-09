„ORF III Kulturdienstag“: „Erbe Österreich“-Premieren „Die Eroberung des Semmerings“ und „Die Habsburg-Connection“

Außerdem: Auftakt zur 2. Staffel „Wunder oder Plunder mit Wolfgang Böck“; „erLesen“ mit Reinhard Haller, Nava Ebrahimi und Jürgen Martschukat

Wien (OTS) - Der „ORF III Kulturdienstag“ am 14. September 2021 hält zwei neue „Erbe Österreich“-Dokumentationen bereit, die in die Historie Niederösterreichs eintauchen. Anschließend kommen Trödelfans auf ihre Kosten, wenn sich Wolfgang Böck mit dem ORF-III-Quizformat „Wunder oder Plunder“ zurückmeldet. In „erLesen“ dreht sich schließlich alles um Rache, Schuld und Widerstand.

Den „Erbe Österreich“-Abend im Zeichen Niederösterreichs eröffnet ORF III mit der Neuproduktion „Auf in den Süden – Die Eroberung des Semmerings“ (20.15 Uhr): Der Semmering war ein verschlafener Geheimtipp, bevor die Wiener Gesellschaft ihn für sich als Erholungsgebiet zu entdecken begann. Der Film von Wolfgang Winkler zeigt jene Persönlichkeiten, die hinter dem raschen Aufschwung der Region standen: Die Grundvoraussetzung für das Gedeihen des Projekts Semmering erfüllte Carl Ritter von Ghega mit dem Bau einer neuen Eisenbahnstrecke, die er im Mai 1854 an der Seite des jungen Kaiser Franz Joseph eröffnete. Der Architekt Wilhelm von Flattich baute das mit 400 Zimmern gigantische Grand Hotel Südbahn. Und der Zeitungstycoon Viktor Silberer ließ ohne Rücksicht auf Kosten das sogenannte „Silberer-Schlössl“ errichten, das bis heute ein Wahrzeichen der Region ist.

Anschließend um 21.05 Uhr präsentiert „Erbe Österreich“ die zweite ORF-III-Neuproduktion des Abends: „Die Habsburg-Connection – Das geheimnisvolle Königshaus bei Wiener Neustadt“. Das Netzwerk der Habsburger reichte weit und hinterließ ihre Spuren auch im Süden von Wien, im Raum Wiener Neustadt. In Frohsdorf, abgeschirmt von der damaligen Öffentlichkeit, residierten die Angehörigen von französischen Exil-Königen wie der Thronprätendent Henri d’Artois, der in diesem Schloss zum neuen französischen König erzogen werden sollte. In Schwarzau lebte ein weiterer Bourbonen-Spross, Zita von Bourbon-Parma, die hier 1911 ihre Hochzeit mit Kaiser Karl I. feierte und so zur letzten Kaiserin des Habsburgerreiches wurde. Regisseur Alexander Frohner macht sich in dieser Doku auf die Suche nach den verborgenen Spuren fremder Monarchien im Süden Wiens.

Danach meldet sich Wolfgang Böck mit einer neuen achtteiligen Staffel der Antiquitätenquizshow „Wunder oder Plunder“ (21.55 Uhr) zurück: In der ersten Folge treten Heinrich (73), Lucia (36) und Michael (52) gegeneinander an. In fünf verschiedenen Konstellationen müssen sie Wertvolles von Wertlosem unterscheiden und können jeden Gegenstand, den sie erraten, gleich mit nach Hause nehmen. Wer ergattert den sogenannten Fässchenansager, das Messingguss-Pferd mit Reiter oder die Madonnen-Reliefplastik?

Zum Abschluss des „ORF III Kulturdienstags“ lädt Heinz Sichrovsky zu einer neuen Ausgabe von „erLesen“ (22.45 Uhr) mit dem Psychiater Reinhard Haller, der Bachmannpreisträgerin Nava Ebrahimi und dem Historiker Jürgen Martschukat. In seinem Buch „Rache“ befasst sich Gerichtspsychiater Reinhard Haller mit dem Psychogramm der Rächenden. Nava Ebrahimi gewann den Ingeborg-Bachmann-Preis 2021, ihre Texte drehen sich u. a. um Schuld und um die Frage, wann man an einem Ort angekommen ist. Und Historiker Jürgen Martschukat beschäftig sich in „Das Zeitalter der Fitness“ damit „Wie der Körper zum Zeichen für Erfolg und Leistung wurde“.

